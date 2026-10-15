Neue Verkehrsregeln in Italien: Was Urlauber und Autofahrer jetzt wissen müssen

Statt regelmäßiger Teuerungsanpassungen werden Bußgelder künftig nach unten gerundet, was zu leicht sinkenden Strafsätzen führt. Zudem halbiert sich die Zustellungsfrist für behördliche Bescheide bei unbemannten Radarkontrollen von drei Monaten auf 45 Tage. Zur Entlastung der Autofahrer reicht künftig die digitale Überprüfbarkeit von Lenk- und Zulassungsdokumenten aus.

Das gilt für ausländische Fahrzeughalter

Verschärfungen greifen hingegen bei unversicherten Fahrzeugen, denen die Stilllegung droht, sowie bei ausländischen Fahrzeughaltern, die nach einem Monat Aufenthalt lokale Versicherungspflichten erfüllen müssen und bei Verstößen konsequenter belangt werden. Auch die Mikromobilität und spezielle Verkehrsregeln erfahren eine Überarbeitung. Leistungsstarke Elektrofahrräder unterliegen künftig einer Helm- und Kennzeichenpflicht, während E-Scooter-Fahrer Fußgänger nicht beeinträchtigen dürfen. Zweiradfahrer erhalten bei Verkehrsstockungen oder Unfällen auf Autostraßen die Erlaubnis, auf den Seitenstreifen auszuweichen.

Eignungsprüfungen auf 70 Jahre verschoben

Im Güter- und Personenverkehr verschiebt sich die Altersgrenze für Lkw- und Busfahrer nach Eignungsprüfungen auf 70 Jahre. Um die Rechte von Menschen mit Behinderung landesweit einheitlich zu schützen, müssen Kommunen ihre Ausweissysteme vernetzen – verweigern sie die Teilnahme, verfällt ihr Recht auf automatisierte Zonenüberwachung.

Meinung spaltet sich

Die Reaktionen auf den Gesetzesentwurf fallen gemischt aus, wie „Südtirol News“ berichtet: Die Verbraucherschutzorganisation Codacons zweifelt an der lenkenden Wirkung der Reform und verweist darauf, dass reduzierte Strafgebühren keinen Sicherheitsgewinn bringen. Nach Ansicht der Schützer lässt sich rücksichtsloses Verhalten hinter dem Steuer nur durch eine höhere Präsenz von Kontrollkräften auf den Straßen nachhaltig unterbinden.