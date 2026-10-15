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Das sind die besten Campingplätze Österreichs
Beim „Camping Star 2026“ wurden sechs Kategorien ausgezeichnet. Neben Fachjurys entschieden auch Camper über die Gewinner. Unter den prämierten Betrieben sind Campingplätze aus mehreren Bundesländern.
Der Österreichische Camping Club und die Messe Wels vergaben die Preise im Rahmen des Caravan Salon Austria. Eine Fachjury bewertete die eingereichten Betriebe unter anderem nach Service, Ausstattung, Nachhaltigkeit und besonderen Angeboten.
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Diese Camping-Plätze holten sich Auszeichnungen
- Sport- und Aktivcamping: Sportcamp Woferlgut in Bruck an der Großglocknerstraße, Salzburg.
- Spa- und Relax-Camping: Camping Sölden in Sölden, Tirol.
- Glamping & Lodges: Ferienparadies Natterer See in Natters bei Innsbruck, Tirol.
- Nachhaltiges Camping: Natürlich HELL – Camping & Aparthotel in Fügen, Tirol.
Publikum wählte Lieblings-Campingplätze
In den Kategorien „Mein Lieblings-Campingplatz“ und „Camping Innovation“ konnten Camper und Mitglieder des Österreichischen Camping Clubs mitentscheiden.
Beim Publikumspreis für den Lieblings-Campingplatz gab es folgende Platzierungen:
- Gold: Aufenfeld Ferienresort Zillertal in Aschau im Zillertal, Tirol.
- Silber: Camp MondSeeLand in Mondsee, Oberösterreich.
- Bronze: Camping Resort Riegersburg in Riegersburg, Steiermark.
Diese Camping-Innovationen wurden prämiert
Auch neue Konzepte und besondere Einrichtungen standen im Mittelpunkt.
In der Kategorie „Camping Innovation“ wurden drei Projekte ausgezeichnet:
- Gold: Secret Koi Garden im Ferienparadies Natterer See, Tirol.
- Silber: Nachhaltiges Sanitär- und Servicegebäude als Wohlfühlort beim Alpencamping Nenzing, Vorarlberg.
- Bronze: Neue Sanitärwelt und Wellness Alm beim Falkensteiner Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer, Salzburg.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 13:08 Uhr aktualisiert
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