Vermeintlicher HiPP-Erpresser darf aus U-Haft, aber zu strengen Auflagen

Nach dem Erpressungsversuch gegen den Babynahrungshersteller HiPP ist der 39-jährige Verdächtige nicht mehr in Untersuchungshaft. Er muss sich allerdings an strenge Auflagen halten und regelmäßig bei der Polizei melden.

Der Slowake war seit Mai in Untersuchungshaft in Eisenstadt. Nun wurde er unter Auflagen entlassen, wie das Landesgericht am Donnerstag bekannt gab. Die Maßnahmen sollen sicherstellen, dass der Beschuldigte während des laufenden Verfahrens in Österreich bleibt und für die Behörden erreichbar ist. Dazu muss er sich verpflichten, nicht unterzutauchen. Außerdem wurden ihm ein bestimmter Wohnort und eine geregelte Beschäftigung vorgeschrieben.

Reisepass abgegeben, Polizeimeldung alle 14 Tage

Der 39-Jährige muss in Österreich bleiben und sich im Abstand von zwei Wochen bei der Polizei melden. Seinen Reisepass musste er abgeben. Laut Gericht wird inzwischen keine Gefahr mehr angenommen, dass der Mann weitere Straftaten begehen könnte. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass er bereits mehr als fünf Monate in Untersuchungshaft verbracht hat.

Ermittlungen nach vergifteten Babygläsern

Der Fall hatte im Frühjahr für Aufsehen gesorgt: In mehreren Ländern waren HiPP-Babygläser entdeckt worden, die mit Rattengift manipuliert worden sein sollen. Der mutmaßliche Täter soll vom Unternehmen zwei Millionen Euro in Kryptowährung gefordert haben. Der Verdächtige wurde nach wochenlangen Ermittlungen im Mai festgenommen. Die Freilassung aus der Untersuchungshaft bedeutet nicht, dass das Verfahren beendet ist oder über seine Schuld entschieden wurde. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.