„Plötzlich und unerwartet“: Feuerwehr verliert geschätzten Kameraden

Die Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf in Niederösterreich muss einen schweren Verlust verkraften: Löschmeister Friedrich F. ist am Dienstag, dem 13. Oktober, überraschend im 77. Lebensjahr verstorben.

Mit bewegenden Worten gab das Kommando der Feuerwehr die traurige Nachricht bekannt. Die Kameraden zeigen sich „tief erschüttert“ über „die traurige Nachricht vom Ableben unseres lieben Kameraden“. Der plötzliche Tod eines Mitglieds hinterlässt eine Lücke in der Feuerwehrgemeinschaft. Kameradschaft, gegenseitiges Vertrauen und Zusammenhalt sind wichtige Bestandteile der gemeinsamen Arbeit, umso schwerer wiegt der Abschied von einem geschätzten Weggefährten.

Verabschiedung findet in Baden statt

Die letzte Verabschiedung findet am Dienstag, dem 20. Oktober, um 12 Uhr in der Aufbahrungshalle am Stadtpfarrfriedhof in Baden statt. Die Mitglieder der Feuerwehr Baden-Leesdorf treffen sich bereits um 11.30 Uhr im Gerätehaus, um gemeinsam Abschied zu nehmen. In dieser schweren Zeit gelten die Gedanken der Feuerwehr den Angehörigen, Freunden und allen, die dem Verstorbenen nahestanden.