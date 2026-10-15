„Wer an der Justiz spart, spart am Rechtsstaat“

Im Rahmen einer österreichweiten Aktionswoche schlagen Kärntens Richter und Staatsanwälte Alarm. Mit klaren Worten und einer symbolischen Aktion im Landesgericht Klagenfurt wird auf die aktuelle Situation hingewiesen.

In einer Pressekonferenz richtet heute die Justiz einen Appell an die Regierung.

In einer Pressekonferenz richtet heute die Justiz einen Appell an die Regierung.

Österreichweit liegt die Auslastung der Justiz aktuell bei durchschnittlich 120 Prozent, heißt es in der Pressekonferenz, auch 5 Minuten ist für euch dabei. Um auf die drohenden Konsequenzen für Bürger und den Wirtschaftsstandort aufmerksam zu machen, findet vom 12. bis 16. Oktober 2026 eine österreichweite Aktionswoche statt.

Symbolischer Appell im Landesgericht Klagenfurt

Beim Pressegespräch im Geschworenensaal des Landesgerichts Klagenfurt wurde die angespannte Personalsituation sinnbildlich sichtbar gemacht: 17 kopflose Schaufensterpuppen in Talaren standen hinter Aktenstapeln. Sie symbolisieren jene 13 Richter sowie vier Staatsanwälte, die derzeit in Kärnten fehlen.

Angespannte Situation an den Kärntner Bezirksgerichten

Besonders angespannt ist die Situation an den elf Kärntner Bezirksgerichten. Diese stellen oft die erste Anlaufstelle für die Bevölkerung bei alltäglichen und existenziellen Rechtsfragen dar – etwa bei Scheidungen, Fragen des Kontaktrechts, Mietstreitigkeiten oder im Erwachsenenschutzrecht, wird weiter betont.

So sieht die derzeitige Situation aus Bezirksgerichte: Aktuell bewältigen 44 Richterrund 130.000 Verfahren pro Jahr. Laut Personalanforderungsrechnung wären jedoch 54 Planstellen erforderlich, heißt es.

Aktuell bewältigen 44 Richterrund 130.000 Verfahren pro Jahr. Laut Personalanforderungsrechnung wären jedoch 54 Planstellen erforderlich, heißt es. Landesgericht Klagenfurt: Hier fehlen derzeit zehn Richterinnen und Richter.

Hier fehlen derzeit zehn Richterinnen und Richter. Staatsanwaltschaft Klagenfurt: Hier fehlen vier Staatsanwältinnen bzw. Staatsanwälte. Zusätzlich stehen auch der nichtrichterliche Bereich mit Rechtspflegern, Gerichtsvollziehern und Kanzleibediensteten unter enormem Druck.

©5 Minuten | Im Rahmen einer österreichweiten Aktionswoche schlagen Kärntens Richter und Staatsanwälte Alarm.

Steigende Fallzahlen und komplexere Aufgaben

Die Arbeitsbelastung ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. So verzeichnete das Landesgericht Klagenfurt zwischen 2021 und 2025 unter anderem Steigerungen bei Arbeitsrechtssachen (plus 45 Prozent) sowie bei Insolvenzverfahren (plus 166 Prozent). Gleichzeitig kommen neue gesetzliche Aufgaben hinzu, während Verfahren immer komplexer werden, heißt es weiter.

Österreichweit fehlen 320 Planstellen

Die Standesvertretungen (darunter RIV, StAV und GÖD) richten einen dringenden Appell an die Politik: Österreichweit werden 250 zusätzliche Richterplanstellen sowie 70 Stellen für Staatsanwälte benötigt, um die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates langfristig zu sichern und Verfahrensverzögerungen zu verhindern, heißt es abschließend.