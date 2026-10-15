Seit fast 2 Monaten: 44-Jähriger Österreicher in Spanien vermisst

Seit dem 25. August 2026 wird der 44-jährige Joseph Andreas L. vermisst. Die Behörden und Angehörigen bitten die Bevölkerung dringend um sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Mannes.

Joseph Andreas L., der im spanischen Ort Valle de Abdalajís wohnhaft ist, wurde zuletzt in der Nacht zum 25. August 2026 gegen 00.00 Uhr im Bereich der Straße „Copet“ in der Gemeinde La Nucia (PLZ 03530, Bezirk Alicante, Region Valencia) gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Hinweise gesucht

Die Ermittler hoffen auf zweckdienliche Informationen aus der Bevölkerung. Jeder noch so kleine Hinweis kann entscheidend sein, um den Vermissten aufzufinden. Personen, die Joseph Andreas L. seit dem 25. August gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der örtlichen Polizei oder der nächsten Dienststelle zu melden.