Weihnachtszuschüsse 2026: Wo es bis zu 150 Euro Extra-Hilfe gibt

In vielen österreichischen Städten und Gemeinden steht auch dieses Jahr wieder ein Weihnachtszuschuss für einkommensschwache Haushalte bereit. Zwischen 60 und 150 Euro kann man dafür erhalten.

Einen einmaligen Weihnachtszuschuss von 60 Euro zahlt das Land Salzburg auch im Jahr 2026 an Ausgleichszulagenbezieher im Ruhestand aus. Entscheidend ist das Nettoeinkommen abzüglich der Wohnkosten: Dieses darf im Monat maximal 995 Euro für Alleinstehende und 1.495 Euro für Paare in Privathaushalten betragen. Alle Infos dazu gibt’s hier.

Anträge in Salzburg können ab 15. Oktober gestellt werden

Bei der Berechnung werden neben der Pension samt Ausgleichszulage auch eventuelle Bezüge aus der Sozialunterstützung als Einkommen berücksichtigt. Als Nachweis dienen der aktuelle Pensionsbescheid und (falls vorhanden) der Bescheid über die Sozialunterstützung oder ein passender Kontoauszug. Besondere Erleichterung gibt es für jene, deren Einkommens- und Wohnkostenangaben bereits von einer Seniorenorganisation oder der Gemeinde geprüft wurden: Sie müssen keine zusätzlichen Unterlagen vorlegen. Die Anträge können ab heute Donnerstag bis zum 15. Dezember 2026 gestellt werden.

In der Stadt Wels winken 150 Euro-Zuschüsse

Aber nicht nur in Salzburg gibt es finanzielle Unterstützung: Auch andere Städte und Gemeinden – darunter etwa Wels in Oberösterreich – haben eigene Hilfspakete geschnürt. Dort winkt ein Weihnachtszuschuss von 150 Euro sowie weitere 75 Euro für jedes zusätzliche Haushaltsmitglied. Wer von dieser Unterstützung profitieren möchte, sollte allerdings schnell sein: Die Antragsfrist läuft nur noch bis Ende Oktober 2026.

Wer antragsberechtigt ist

Antragsberechtigt ist ein breiter Personenkreis: Dazu zählen Ruheständler und Erwerbstätige (mit Ausnahme von Lehrlingen und Auszubildenden) sowie alle, die laufend Sozialhilfe oder Unterhaltsleistungen beziehen, einschließlich Pflegekindern. Ebenso können Personen die Unterstützung anfordern, die Gelder vom Arbeitsmarktservice (wie Arbeitslosen-, Notstands- oder Sonder-Notstandshilfe) oder von der Österreichischen Gesundheitskasse erhalten, wie etwa Kinderbetreuungsgeld.