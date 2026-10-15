Frau (89) verschickte 60 Partebriefe: Einige kamen erst am Begräbnistag an

Eine 89-Jährige wollte nach dem Tod ihres Partners alle Freunde und Bekannten rechtzeitig über das Begräbnis informieren. Doch mehrere Partebriefe kamen offenbar viel zu spät an. Manche erfuhren erst am Tag der Beerdigung.

Für Helga M. aus Linz war der September ohnehin eine schwere Zeit. Am 10. September starb ihr langjähriger Partner Otwin L. im Alter von 98 Jahren. Die 89-Jährige kümmerte sich anschließend darum, dass Familie, Freunde und Bekannte von seinem Tod und dem bevorstehenden Begräbnis erfahren. Rund 60 Partebriefe brachte sie dafür zur Post. Doch ausgerechnet bei diesen wichtigen Sendungen soll einiges schiefgegangen sein. Als ihr Partner am 24. September beerdigt wurde, fehlten mehrere Menschen, die sich gerne von ihm verabschiedet hätten.

Die Briefe waren zehn Tage vor dem Begräbnis unterwegs

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, hatte die Pensionistin nach dem Tod ihres Partners zunächst alle notwendigen Schritte mit dem Bestattungsunternehmen besprochen. Am 14. September warf sie schließlich rund 60 Partebriefe in einen Briefkasten in der Leondinger Straße. Die Uhrzeit hatte sie sich genau gemerkt: Es war etwa 8 Uhr morgens. Laut Aushang sollte der Briefkasten noch am selben Tag um 12 Uhr geleert werden. Damit blieben bis zum Begräbnis zehn Tage Zeit. Die Linzerin ging davon aus, dass die Verständigungen ihre Empfänger rechtzeitig erreichen würden.

Bruder hatte noch keine Parte erhalten

Vier Tage später wurde sie allerdings stutzig. Ihr Bruder meldete sich telefonisch und fragte, ob sie die Partebriefe überhaupt schon verschickt habe. Bei ihm war bis dahin nichts angekommen. Die 89-Jährige versuchte daraufhin herauszufinden, was mit den Sendungen passiert war. Nach eigenen Angaben wandte sie sich am 18., 19. und 21. September an die Post. Eine konkrete Erklärung habe sie dabei nicht bekommen. „Ich wurde immer vertröstet“, schildert sie gegenüber der „Kronen Zeitung“.

Einige erfuhren erst am Begräbnistag vom Todesfall

Am 24. September fand schließlich das Begräbnis statt. Doch nicht alle Freunde und Bekannten waren dabei. Einige hatten nach Angaben der Pensionistin erst an diesem Tag die Parte erhalten, andere offenbar überhaupt nicht. Für die 89-Jährige war das besonders schmerzhaft. Schließlich hatte sie die Briefe gerade deshalb frühzeitig verschickt, damit möglichst viele Menschen die Gelegenheit bekommen, sich von ihrem Partner zu verabschieden. Die Probleme betrafen mehrere Empfänger. Sowohl in Linz als auch außerhalb Oberösterreichs sollen einzelne Sendungen nicht angekommen sein.

Warum kamen die Briefe nicht an?

Was genau auf dem Postweg passiert ist, lässt sich bislang nicht klären. Dass die Briefe tatsächlich rechtzeitig aufgegeben wurden, wird durch die Poststempel auf jenen Sendungen gestützt, die ihre Empfänger erreichten. Sie tragen das Datum vom 15. September. Die Österreichische Post verwies gegenüber der „Kronen Zeitung“ darauf, dass Briefe für eine zuverlässige Zustellung korrekt adressiert sein müssten. Helga M. ist sich allerdings sicher, dass die Adressen richtig waren. Wer eine Sendung verfolgen und ihre Zustellung nachvollziehen möchte, kann laut Post ein Einschreiben nutzen. Die günstigste entsprechende Zusatzleistung kostet 2,50 Euro pro Brief.