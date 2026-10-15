Neue Kriterien: Weg in die Altersteilzeit wird schwerer

Die Hürden für die Altersteilzeit steigen: Seit Oktober 2026 gelten für ältere Beschäftigte strengere Zugangsvoraussetzungen - und weitere Verschärfungen in den kommenden Jahren stehen bereits fest.

Die kontinuierliche Altersteilzeit erlaubt es älteren Arbeitnehmern in Österreich, im letzten Abschnitt ihres Berufslebens kürzerzutreten, die Zugangskriterien werden jedoch schrittweise angehoben. Wer eine Vereinbarung mit Beginn zwischen Oktober und Dezember 2026 abschließt, muss künftig mindestens 812 Wochen in der Arbeitslosenversicherung versichert gewesen sein. Zuvor reichten hierfür 804 Wochen aus.

Seit Oktober gilt neue Voraussetzung

Dank Altersteilzeit können Arbeitnehmer vor der Pension ihre Arbeitszeit reduzieren und erhalten dafür einen teilweisen Lohnausgleich. Um die Förderung des AMS zu erhalten, müssen jedoch strenge Kriterien erfüllt werden. Bei der kontinuierlichen Altersteilzeit wird seit 2026 die erforderliche Mindestbeschäftigungszeit schrittweise erhöht. Seit Oktober gilt der nächste Anstieg: Für Vereinbarungen mit Beginn von 1. Oktober bis 31. Dezember 2026 sind nun 812 Wochen an arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigung nachzuweisen. Das sind acht Wochen mehr als zuvor.

Die aktuelle Anpassung ist erst der Anfang, Verschärfung läuft schrittweise bis 2028 weiter

Die Zugangsvoraussetzungen für die Altersteilzeit steigen über mehrere Jahre hinweg stufenweise an. Für Beschäftigte wird die Anzahl der nachgewiesenen Versicherungszeiten damit zunehmend zum Schlüsselfaktor. Die schrittweise Verschärfung läuft bis Ende 2028 weiter. Je nach Startdatum gelten für neue Vereinbarungen unterschiedliche Mindestbeschäftigungszeiten – der genaue Antrittszeitpunkt kann daher entscheiden, ob ein Anspruch besteht. Für bereits laufende Altersteilzeitmodelle gibt es jedoch Entwarnung: Neue Stufen greifen nicht rückwirkend; maßgeblich sind stets die Regulierungen zum Zeitpunkt des Vereinbarungsbeginns.

Achtung bei Unterbrechungen im Lebenslauf

Im Gegensatz zu Geblockten Modellen zeichnet sich die kontinuierliche Altersteilzeit durch eine laufende Verringerung der Arbeitszeit aus. Sie garantiert einen gleitenden Übergang in den Ruhestand. Durch die stufenweise Anhebung der Zugangshürden schrumpft der Kreis der Anspruchsberechtigten jedoch zusehends. Wer Lücken im Erwerbsleben aufweist, trifft diese Regelung besonders hart. Mit dem Stichtag am 1. Oktober 2026 hat sich die Lage in Österreich erneut verschärft: Die bisher geforderten 804 Versicherungswochen reichen für einen Neuabschluss nicht mehr aus: Ab sofort sind mindestens 812 Wochen an arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigung nachzuweisen. Alle Details zu den Verschärfungen gibt’s hier.