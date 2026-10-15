„Räumen Sie das Feld!“ FPÖ-Misstrauensantrag krachend gescheitert

Die Regierung sei "krachend gescheitert", sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl, als er den Antrag vergangene Woche einbrachte - nun scheiterte vor allem der Antrag selbst.

Die jetzige „Verliererampel“ habe den Wählerauftrag missachtet, sei zerstritten und halte nur aus Angst vor der FPÖ zusammen, so Kickl.

Die jetzige „Verliererampel“ habe den Wählerauftrag missachtet, sei zerstritten und halte nur aus Angst vor der FPÖ zusammen, so Kickl.

Der Misstrauensantrag der FPÖ gegen die Regierung ist heute Nachmittag, dem 15. Oktober 2026, im Nationalrat gescheitert. Einzig die Freiheitlichen stimmten für ihre eigene Initiative. Voraus gegangen war eine hitzige Debatte, in der auch die Grünen Kritik an der Regierung übten.

Wie zu erwarten war: Mehrheit lehnte den Antrag ab

Scharfe Attacke der Freiheitlichen: Mit den Worten „Es ist vorbei, räumen Sie das Feld, lassen Sie uns in Ruhe“ begründete FPÖ-Chef Herbert Kickl am Donnerstag einen Misstrauensantrag gegen die Dreierkoalition. Bei der Abstimmung kurz vor 19 Uhr blieb die FPÖ allerdings isoliert: die Koalitionsmehrheit lehnte den Antrag erwartungsgemäß ab.

Als „teuerste, aufgeblasenste und unbeliebteste“ Regierung bezeichnet

Mit einer untypisch kurzen „dringlichen Anfrage“ attackierte die FPÖ die Regierung: „Ist diese Bundesregierung noch handlungsfähig und in der Lage, ihre Geschäfte zu führen?“ Die Antwort lieferte Parteichef Herbert Kickl direkt mit: „Nein, sie war es nie.“ Kickl bezeichnete die Dreierkoalition als „teuerste, aufgeblasenste und unbeliebteste Regierung“ aller Zeiten. Diese wies die Kritik zurück und warf der FPÖ reine Rechthaberei vor.

Kickl: „Verliererampel“ hätte Wählerauftrag missachtet

Die Schuld am Aus für Blau-Schwarz sieht Kickl einzig bei der ÖVP. Die jetzige „Verliererampel“ habe den Wählerauftrag missachtet, sei zerstritten und halte nur aus Angst vor der FPÖ zusammen. Nach seinen Vorwürfen der gegenseitigen Blockade pochte der FPÖ-Chef auf Neuwahlen. Namens der Regierung wies Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) in Vertretung des abwesenden Kanzlers Christian Stocker die Vorwürfe scharf als Polemik zurück. Die Koalition habe trotz aller Zugeständnisse handfeste Ergebnisse vorzuweisen, etwa die Verabschiedung zweier Doppelbudgets oder Maßnahmen beim Familiennachzug.

NEOS-Klubchef Shetty bezeichnet Kickl als „den faulsten Abgeordneten im Hohen Haus“

NEOS-Klubchef Yannick Shetty bezeichnete Kickl als „den faulsten Abgeordneten im Hohen Haus“ und betonte, dass vergangene FPÖ-Regierungskrisen stets selbstverschuldet gewesen seien, während die jetzige Koalition externe Krisen bewältigen müsse. Streit in der Regierung verteidigte er als Ringen um die beste Lösung für das Land. Die stellvertretende Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sparte unterdessen in keine Richtung mit Kritik: Sie warf der FPÖ vor, das Vertrauen in die Demokratie zu untergraben, sparte aber zeitgleich nicht mit harten Worten für die mut-, ideen- und kraftlose Politik der Koalition.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2026 um 19:21 Uhr aktualisiert