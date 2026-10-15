Alkoholverbot am Linzer Hauptbahnhof: Was künftig nicht mehr erlaubt ist

Wer am Linzer Hauptbahnhof ein Bier trinken möchte, könnte das bald nicht mehr überall dürfen. Die Stadt plant ein Alkoholverbot und zusätzliche Kameras. Für Geschäfte und Lokale soll es allerdings Ausnahmen geben.

Ein Bier auf dem Bahnhofsvorplatz oder ein alkoholisches Getränk vor der Zugfahrt: Was bislang am Linzer Hauptbahnhof möglich ist, soll künftig stärker eingeschränkt werden. Die Stadt Linz plant ein Alkoholverbot rund um den Bahnhof. Gleichzeitig soll die Videoüberwachung ausgeweitet werden. Die neuen Regeln könnten bereits im März 2027 in Kraft treten. Hintergrund sind Bemühungen der Stadt, die Sicherheit an stark frequentierten öffentlichen Orten zu verbessern.

Alkoholverbot soll auch für Bahnsteige gelten

Die geplanten Maßnahmen betreffen nicht nur den Bahnhofsvorplatz und den angrenzenden Bahnhofspark. Auch innerhalb des Bahnhofsgebäudes sowie auf den Bahnsteigen soll künftig kein Alkohol mehr konsumiert werden dürfen. Dabei sind unterschiedliche Stellen zuständig: Im Bahnhofsgebäude und auf den Bahnsteigen liegt die Verantwortung bei den ÖBB. Für die öffentlichen Flächen außerhalb des Gebäudes ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Dort soll der städtische Ordnungsdienst die Einhaltung des Verbots kontrollieren. Wichtig für Reisende: Es geht um den Konsum von Alkohol, nicht um ein generelles Verkaufsverbot. Geschäfte dürfen weiterhin alkoholische Getränke verkaufen. Auch der Ausschank und Konsum in den Lokalen sollen erlaubt bleiben.

Mehr Kameras rund um den Bahnhof

Neben dem Alkoholverbot soll auch die Videoüberwachung verstärkt werden. Während im Bahnhofsgebäude bereits zahlreiche Kameras installiert sind, möchte die Stadt die Überwachung auf den Vorplatz und den Bahnhofspark ausweiten. Laut ÖBB stehen am Bahnhof derzeit mehr als 100 Videokameras zur Verfügung. Zusätzlich sind Sicherheitsteams mit sogenannten Bodycams unterwegs. Diese zeichnen nicht durchgehend auf, sondern werden bei Bedarf eingeschaltet. Betroffene Personen werden darüber informiert. Nach Angaben der ÖBB könne bereits die Ankündigung einer Aufnahme dazu beitragen, angespannte Situationen zu beruhigen.

Gewaltvorfälle führten zu Sicherheitsgipfel

Die geplanten Änderungen gehen auf einen Sicherheitsgipfel zurück, den die Stadt Linz im Mai einberufen hatte. Anlass war eine Häufung von Gewaltverbrechen im öffentlichen Raum im vergangenen Frühjahr. Daraufhin wurden vier Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit verschiedenen Sicherheitsfragen beschäftigten. Neben dem Bahnhof standen dabei auch der Schutz von Frauen, die Drogenproblematik und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Einrichtungen im Mittelpunkt. Nun liegen erste Zwischenergebnisse vor. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) betont gegenüber mehreren Medien, dass es sich nicht um eine einmalige Initiative handle: „Der Sicherheitsgipfel war für uns kein einmaliger Termin, sondern der Start eines gemeinsamen Arbeitsprozesses.“ Künftig sollen sich deshalb Vertreter von Polizei, ÖBB, Linz Linien, Sozialvereinen und weiteren Einrichtungen regelmäßig austauschen.

Auch soziale Unterstützung ist vorgesehen

Die Stadt setzt bei ihren Sicherheitsplänen allerdings nicht ausschließlich auf Verbote und Überwachung. Das Alkoholverbot soll durch sozialarbeiterische Maßnahmen begleitet werden. Auch bei der Suchtprävention sind weitere Schritte angedacht. So möchte Linz gemeinsam mit dem Land Oberösterreich an einer Strategie für den Zentralraum arbeiten. Diskutiert wird unter anderem eine Abwasseranalyse, um Erkenntnisse über den Drogenkonsum zu gewinnen. Außerdem soll geprüft werden, ob mehr Einrichtungen in die medizinische Betreuung suchtkranker Menschen eingebunden werden können. Im Bereich des Gewaltschutzes für Frauen stehen zusätzliche Präventionsangebote und Sensibilisierungskampagnen zur Diskussion.

Ab wann gelten die neuen Regeln?

Nach derzeitigem Planungsstand soll das Alkoholverbot voraussichtlich im März 2027 eingeführt werden. Bis dahin müssen die zuständigen Stellen die Umsetzung vorbereiten. Auch die Ausweitung der Videoüberwachung ist derzeit noch geplant und nicht bereits vollständig umgesetzt.