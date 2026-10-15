Der Freitag in Österreich bringt meist sonniges Herbstwetter

Viel Sonnenschein und angenehm warme Temperaturen stehen am Freitag am Programm. Einzig im nördlichen Alpenvorland, am Bodensee und in Unterkärnten kann zäher Hochnebel das Sonnenbad vorübergehend trüben.

Am Freitag zeigt sich das Wetter meist von seiner sonnigen und nachmittags milden Seite. Regional hält sich allerdings hartnäckiger Nebel oder Hochnebel – besonders im nördlichen Alpenvorland, rund um den Bodensee sowie in Unterkärnten. Während im Westen (Vorarlberg und Tirol) tagsüber vermehrt Wolken durchziehen, scheint nach Osten hin überwiegend die Sonne. Bei meist schwachem Wind klettern die Temperaturen auf 15 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Perfekte Aussichten für die Berge am Freitag

Die Gipfel präsentieren sich laut GeoSphere Austria frei und meist strahlend sonnig. Mählich auflösende Hochnebelfelder in den Tälern machen spätestens bis Mittag der Sonne Platz, bevor am Nachmittag vereinzelte, harmlose Wolken weit oberhalb der Gipfel durchziehen. Ein mäßiger Nordwind kann in exponierten Lagen Spitzen von bis zu 50 km/h erreichen. Besonders mild wird es im Westen mit Mittagstemperaturen von bis zu 13 Grad auf 2.000 Metern Höhe.