Österreichs Sportler des Jahres 2026: Das sind die Gewinner

Österreichs Sportelite feierte am Donnerstag in Wien ihre größten Erfolge. Bei der Sporthilfe-Gala räumten Janine Flock, Felix Gall und der LASK ab. Doch auch zahlreiche weitere Sportstars durften jubeln.

Ein Abend voller Trophäen, Emotionen und sportlicher Höhepunkte: Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, verwandelte sich die Wiener Stadthalle in den Treffpunkt der österreichischen Sportelite. Rund 1.500 Gäste feierten bei der Sporthilfe-Gala die erfolgreichsten Athletinnen und Athleten des Landes. Wer die begehrten Niki-Trophäen erhält, bestimmten 296 Mitglieder der Sportjournalistenvereinigung Sport Media Austria. Am Ende standen vor allem Janine Flock und Felix Gall im Mittelpunkt.

Goldener Höhenflug

Für Skeleton-Pilotin Janine Flock ging der Erfolgslauf auch abseits der Eisbahn weiter. Nach ihrem Olympiasieg in Cortina d’Ampezzo durfte sich die 37-Jährige nun über den Titel als Sportlerin des Jahres freuen. Die Heeressportlerin setzte sich gegen Skirennläuferin Julia Scheib und Mountainbike-Weltmeisterin Valentina Höll durch. Ganze 159 Sportjournalisten hatten Flock auf den ersten Platz gewählt. „Es ist eine Wertschätzung nicht nur für mich, sondern auch für die Sportart. Danke für alles!“, erklärte die Siegerin bei der Verleihung.

Gall radelt an Spitze

Bei den Männern hatte Radprofi Felix Gall die Nase vorne. Der Osttiroler überzeugte mit dem zweiten Platz beim Giro d’Italia und Rang drei bei der Vuelta. Dafür gab es nun die nächste Belohnung: den Titel als Sportler des Jahres 2026. Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle landete auf Platz zwei, Kombinierer Johannes Lamparter wurde Dritter. Für Gall ist es nach 2023 bereits die zweite Auszeichnung. Nach der Ehrung nahm er auch die Feierlichkeiten ins Visier: „Irgendwo gibt es hier eine Afterparty, mal schauen, was es dort gibt“, kündigte er an.

©HBF / Carina Karlovits Ein Abend voller Auszeichnungen: Rund 1.500 Gäste feierten in der Wiener Stadthalle Österreichs erfolgreichste Sportlerinnen und Sportler.

Doppelter Jubel

Auch der Fußball durfte an diesem Abend nicht fehlen. Der LASK sicherte sich erstmals die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres. Nach Meistertitel, Cupsieg und dem Einzug in die Champions League erhielten die Linzer 98 Erstplatzierungen. Zusätzlich wurde Dietmar Kühbauer zum Trainer des Jahres gewählt. Der Coach hatte den Verein vor etwas mehr als einem Jahr auf dem vorletzten Bundesliga-Tabellenplatz übernommen. Die jüngste 3:6-Niederlage gegen Liverpool konnte die Freude nicht trüben. „Es ist ein unglaublicher Tag für mich und meine Mannschaft. Heuer gibt es ein paar Stolpersteine, aber wir haben schon ganz andere Steine übersprungen“, sagte Kühbauer.

Große Sportmomente

Weitere Auszeichnungen machten den Abend zu einem Fest für zahlreiche Sportarten. Die Geschwister Veronika und Johannes Aigner wurden für ihre Leistungen im Behindertensport geehrt. Skispringer Stephan Embacher holte mit 81,60 Prozent der Publikumsstimmen den Titel als Aufsteiger des Jahres. Den Sportmoment des Jahres lieferte Sasa Kalajdzic mit seinem entscheidenden Kopfball zum 3:3 gegen Algerien bei der Fußball-WM. Bei den Special Olympics triumphierten Schwimmerin Bianca Maier und Silvio Gorsche. Besonders emotional wurde es schließlich bei Fußballlegende Herbert Prohaska, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde und stehenden Applaus erhielt.

Bundesheer feiert mit

Auch für den österreichischen Heeressport gab es mehrfach Grund zur Freude. Neben Janine Flock wurde Johannes Aigner gemeinsam mit seinem Begleitläufer Nico Haberl ausgezeichnet. Der Jugendsportpreis ging an Snowboard-Freestylerin Hanna Karrer, Schwimmer Christian Giefing erreichte Platz zwei. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zeigte sich stolz: „Unsere Heeressportlerinnen und Heeressportler sind Beispiele für Ausdauer, Willen und Teamspirit.“ Das Bundesheer unterstützt Österreichs Spitzensport bereits seit 1962. Heute werden jährlich rund 500 Sportlerinnen und Sportler in elf Heeres-Leistungssportzentren gefördert.

©HBF / Carina Karlovits Großer Jubel bei Janine Flock und Felix Gall: Die beiden wurden bei der Sporthilfe-Gala in Wien als Sportlerin und Sportler des Jahres 2026 ausgezeichnet.