Drogen, Falschgeld, Millionen Zigaretten: Österreichs Zoll zieht Halbjahresbilanz

4,15 Milliarden Euro für den Staat, 144 Kilo Drogen und 2,1 Millionen Schmuggelzigaretten: Das Zollamt Österreich präsentiert eine Bilanz für das erste Halbjahr 2026.

Rund 318.000 Kontrollen führte das Zollamt Österreich im ersten Halbjahr 2026 durch.

Rund 318.000 Kontrollen führte das Zollamt Österreich im ersten Halbjahr 2026 durch.

Das Zollamt Österreich (ZAÖ) hat im ersten Halbjahr 2026 ein Abgabenaufkommen von insgesamt 4,152 Milliarden Euro für den Staatshaushalt und die Europäische Union gesichert. Wie aus der aktuellen Halbjahresbilanz hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres exakt 4.131.954 Zollanmeldungen abgewickelt und rund 318.000 Kontrollen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen durchgeführt.

Bekämpfung des Schmuggels

Neben der Abgabenerhebung stehen bei den Kontrollen vor allem der Schutz von Konsumenten und der Kampf gegen den Schmuggel im Fokus:

Falschgeld: Bei Überprüfungen im Reise- und Postverkehr wurde gefälschtes Bargeld entdeckt und sichergestellt.

Bei Überprüfungen im Reise- und Postverkehr wurde gefälschtes Bargeld entdeckt und sichergestellt. Suchtgiftbekämpfung: Zöllnerinnen und Zöllner stellten im Reise-, Post- und Güterverkehr mehr als 144 Kilogramm illegaler Drogen sicher.

Zöllnerinnen und Zöllner stellten im Reise-, Post- und Güterverkehr mehr als 144 Kilogramm illegaler Drogen sicher. Tabakschmuggel: Bei Kontrollen wurden über 2,1 Millionen unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Das sind in etwa 105.000 Schachteln.

Bei Kontrollen wurden über 2,1 Millionen unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Das sind in etwa 105.000 Schachteln. Produktpiraterie & Markenschutz: Mehrere tausend gefälschte Markenartikel und Plagiate wurden abgefangen, um den fairen Wettbewerb und die Rechte von Markeninhabern zu schützen.

Mehrere tausend gefälschte Markenartikel und Plagiate wurden abgefangen, um den fairen Wettbewerb und die Rechte von Markeninhabern zu schützen. Illegaler Arzneimittelimport: Bei der Überprüfung von Post- und Paketverkehren sowie im Reiseverkehr fing die Behörde zahlreiche illegal eingeführte oder gefälschte Medikamente und Präparate ab.

Bei der Überprüfung von Post- und Paketverkehren sowie im Reiseverkehr fing die Behörde zahlreiche illegal eingeführte oder gefälschte Medikamente und Präparate ab. Artenschutz (CITES): Es wurden Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen aufgedeckt und geschützte Tiere, Pflanzen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse sichergestellt.

Nach Angaben der Behörde werden die Aufgriffe durch risikobasierte und gezielte Stichprobenkontrollen erzielt, um den rechtmäßigen Waren- und Wirtschaftsverkehr nicht unnötig zu verzögern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 08:55 Uhr aktualisiert