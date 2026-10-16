Klima-Demos in ganz Österreich: Hier drohen heute Staus und Sperren

Am heutigen Freitag gehen in sieben österreichischen Landeshauptstädten Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Tausende Teilnehmer werden erwartet. Wo demonstriert wird, wann es losgeht und welche Straßen betroffen sind.

Am heutigen Freitag wird es in mehreren österreichischen Städten auf den Straßen voller als gewöhnlich. Die Klimabewegung Fridays for Future hat zu einem österreichweiten Aktionstag aufgerufen. Demonstrationen sind in Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg, Linz, Innsbruck und Bregenz angekündigt. Die Teilnehmer wollen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und mehr politische Maßnahmen fordern. Für Autofahrer und Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel könnte das vor allem am Nachmittag längere Wartezeiten bedeuten.

Klimastreik in sieben Städten: Die wichtigsten Zeiten im Überblick

©5 Minuten Die Karte zeigt alle wichtigen Infos zu den Klima Demos in Österreich.

Wien: Rund 4.000 Menschen bei Klimademo erwartet

In der Bundeshauptstadt dürfte die größte Demonstration des Tages stattfinden. Laut Anmeldung werden rund 4.000 Teilnehmer erwartet. Die Demonstrierenden versammeln sich ab 14 Uhr im Bereich der Prater Hauptallee bei der Kreuzung mit dem Praterstern. Gegen 15 Uhr soll sich der Protestzug in Bewegung setzen.

Diese Strecke ist in Wien vorgesehen: Praterstern → Praterstraße → Aspernbrückengasse → Aspernbrücke → Julius-Raab-Platz → Ringstraße → Maria-Theresien-Platz.

Gegen 17 Uhr soll die Demonstration beendet sein. Die Polizei kann entlang der Strecke vorübergehende Sperren und Umleitungen einrichten. Laut ÖAMTC sind insbesondere folgende Bereiche betroffen: Praterstern und Praterstraße

Franz-Josefs-Kai

Ringstraße

Schwarzenbergplatz und Karlsplatz

Zweierlinie

Zufahrten über Rennweg und Prinz-Eugen-Straße Auch bei den Wiener Linien kann es zu Änderungen kommen. Bei den Straßenbahnlinien D, O, 1, 2, 5 und 71 sowie den Buslinien 5A, 74A, 80A und 5B sind Umleitungen oder verkürzte Strecken möglich. Wer am Nachmittag in die Innenstadt muss, sollte nach Möglichkeit auf die U-Bahn ausweichen.

Steiermark: Fahrraddemo führt quer durch Graz

Auch in Graz müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Fahrraddemo in Graz: A9 plötzlich doch nicht Teil der Route. Hier findet keine klassische Demonstration zu Fuß statt, sondern eine Fahrraddemo, zu der laut Veranstalter mehrere Hundert Menschen erwartet werden. Die Landespolizeidirektion Steiermark hat den genauen Ablauf bekannt gegeben. Die Versammlung wurde für den Zeitraum von 15 bis 19.45 Uhr bei der zuständigen Behörde angezeigt. Der Demonstrationszug selbst startet um 17 Uhr am Europaplatz beim Grazer Hauptbahnhof.

Die von der Polizei bestätigte Route führt über folgende Straßen: Europaplatz

Bahnhofgürtel

Eggenberger Gürtel

Lazarettgürtel

Triester Straße

Weblinger Gürtel

Verteilerkreis Webling

Kärntner Straße

Lazarettgasse

Elisabethinergasse

Volksgartenstraße

Lendplatz

Mariahilfer Straße

Mariahilferplatz

Am Mariahilferplatz ist ab 18.15 Uhr eine Abschlusskundgebung vorgesehen.

A9 wird doch nicht befahren

Im Vorfeld hatte die ursprünglich geplante Fahrt über die Pyhrn Autobahn (A9) für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile steht fest: Die Fahrraddemonstration führt nicht über die Autobahn. Die Polizei stellt dazu ausdrücklich klar: „Entgegen der ursprünglich vom Veranstalter veröffentlichten Route ist eine Fahrt über die Pyhrnautobahn (A9) nicht vorgesehen.“ Die Demonstration bleibt somit auf der bekannt gegebenen Strecke durch das Grazer Stadtgebiet. Besonders zwischen 17 und 18.15 Uhr müssen Autofahrer entlang der Route mit vorübergehenden Verkehrsanhaltungen rechnen. Auch Busse und Straßenbahnen können punktuell betroffen sein. Die Polizei empfiehlt, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die betroffenen Straßen möglichst zu umfahren. Inhaltlich richtet sich die Fahrraddemonstration unter anderem gegen den geplanten Ausbau der A9. Die Klimabewegung fordert stattdessen mehr Investitionen in den öffentlichen Verkehr.

Kärnten: In Klagenfurt beginnt ein ganzer Streikmonat

In Klagenfurt startet die Demonstration bereits um 14 Uhr am Neuen Platz, 5 Minuten hat bereicht berichtet:„Fridays for Future“: Drei große Klimastreiks am Neuen Platz. Von dort zieht der Protestzug durch mehrere Straßen der Innenstadt. Vorgesehen ist eine Route über die Wiesbadener Straße, den Fleischmarkt und die Bahnhofstraße in Richtung Landesregierung. Nach einer Zwischenkundgebung führt die Demonstration über mehrere Ringstraßen zurück zum Neuen Platz. Das Ende ist gegen 17 Uhr geplant. Für Fridays for Future Kärnten ist der heutige Protest gleichzeitig der Auftakt zu einem ganzen Aktionsmonat. Unter dem Titel „Streikmonat Kärnten“ sind auch für die kommenden beiden Freitage weitere Kundgebungen geplant: Freitag, 23. Oktober und am Freitag, 30. Oktober am Neuen Platz.

Findest du, dass genug für den Klimaschutz getan wird? Ja, die aktuellen Maßnahmen passen genau. Es wird zu viel Geld in den Klimaschutz investiert. Nein, es wird viel zu wenig für den Klimaschutz getan. Ich habe dazu keine Meinung. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Salzburg: Klimabewegung kehrt auf die Straße zurück

In Salzburg hat der heutige Klimastreik eine besondere Bedeutung. Nach einer längeren Pause organisiert Fridays for Future wieder eine größere Demonstration in der Stadt. Die letzte größere Kundgebung der Bewegung hatte dort im Jahr 2024 stattgefunden. Am Freitag beginnt der Protest um 16 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof. Die Veranstalter rechnen mit 500 bis 1.000 Teilnehmern. Vom Hauptbahnhof zieht die Demonstration über den Mirabellplatz und die Staatsbrücke bis zum Residenzplatz. Entlang dieser Strecke können Verkehrsteilnehmer mit vorübergehenden Behinderungen rechnen. Die Salzburger Klimabewegung fordert unter anderem einen stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien, mehr Wärmedämmung und eine klimafreundlichere Verkehrsstrategie für die Stadt. Auch gegen fossile Großprojekte richtet sich der Protest.

Oberösterreich: Demonstration zieht durch die Linzer Innenstadt

In Linz versammeln sich die Teilnehmer am Freitag um 16 Uhr am Pfarrplatz. Von dort führt der Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Die geplante Strecke: Pfarrplatz → Pfarrgasse → Graben → Taubenmarkt → Landhaus.

Besonders entlang des Grabens und im Bereich des Taubenmarktes kann es während der Demonstration zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Tirol: Klimaprotest in Innsbruck angekündigt

Auch in der Tiroler Landeshauptstadt wollen Menschen am heutigen Freitag für mehr Klimaschutz demonstrieren. Für Innsbruck wurde ein Protest am Nachmittag angekündigt. In den vorliegenden Informationen finden sich allerdings unterschiedliche Startzeiten: Während eine Ankündigung 15 Uhr nennt, ist in einem weiteren Bericht von 15.30 Uhr die Rede. Als Treffpunkt wird der Marktplatz genannt. Der Demonstrationszug soll am Landhausplatz enden. Auch Vorarlberg beteiligt sich am österreichweiten Aktionstag. In Bregenz sollen sich die Demonstrierenden ab 16 Uhr im Bereich des Kornmarktplatzes versammeln. In einer Veranstalterankündigung wird der Bereich der Fußgängerzone beim Eispavillon als Treffpunkt genannt.

Warum Fridays for Future heute demonstriert

Der österreichweite Aktionstag steht unter dem Motto „Ohne Klimaschutz ist alles nix“. Die Klimabewegung will damit auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam machen. Nach dem heißen Sommer mit Trockenheit und regionaler Wasserknappheit fordert sie raschere politische Maßnahmen. Die Aktivisten kritisieren, dass die Politik aus ihrer Sicht nicht entschlossen genug auf die Klimakrise reagiert. Zu den Forderungen gehören unter anderem mehr Investitionen in den öffentlichen Verkehr, der Ausbau erneuerbarer Energien und ein stärkerer Fokus auf klimafreundliche Infrastruktur. Je nach Bundesland stehen zusätzlich regionale Projekte und politische Entscheidungen im Mittelpunkt.

Was Autofahrer heute beachten sollten

Der ÖAMTC rechnet vor allem in Wien und Graz mit spürbaren Auswirkungen auf den Verkehr. Aber auch in den anderen fünf Städten können Demonstrationszüge kurzfristige Sperren und Umleitungen notwendig machen. Wer am heutigen Freitagnachmittag unterwegs ist, sollte deshalb mehr Zeit einplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage informieren. Besonders wichtig für Graz: Die ursprünglich angekündigte Fahrt über die A9 findet nicht statt. Die größten Verkehrsbehinderungen werden dort zwischen 17 und 18.15 Uhr erwartet. Auch öffentliche Verkehrsmittel können in mehreren Städten von den Demonstrationen betroffen sein.