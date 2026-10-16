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Bild auf 5min.at zeigt einen See.
Wie wird das Wetter am Wochenende?
Österreich
16/10/2026
Wetterprognose

Wetter-Umschwung am Wochenende: Nach Kaltfront folgen wieder 19 Grad

Österreich erlebt vorerst noch spätsommerliche Temperaturen von bis zu 21 Grad. Doch bereits am Samstag beendet eine herannahende Kaltfront das sonnige Herbstwetter im Westen mit Regenschauern und kühleren Werten.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(316 Wörter)
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Der Goldene Oktober zeigt sich am heutigen Freitag noch einmal von seiner besten Seite, ehe sich das Wetter zum Wochenende spürbar umstellt. Wie die aktuelle Prognose der GeoSphere Austria zeigt, bestimmen Sonne und milde Temperaturen das Geschehen, bevor es am Samstag kälter wird und es zu Regen kommt. Für den Sonntag hingegen gibt es wieder eine gute Nachricht.

Freitag: Goldener Oktober bringt bis zu 21 Grad

Nach Auflösung lokaler Nebelfelder überwiegt am Freitag in weiten Teilen Österreichs der Sonnenschein. Zwar ziehen ab dem Nachmittag im Westen dichtere Wolkenfelder auf, diese „bringen aber noch keinen Niederschlag“. Im Tagesverlauf steigen die Tageshöchsttemperaturen auf „14 bis 21 Grad, mit den höchsten Temperaturen in Tirol“. Auch auf den Bergen herrscht „ausgezeichnetes Bergwetter, die Gipfel sind frei und es wird sonnig“. In 2.000 Metern Höhe ist es mittags mit bis zu 13 Grad im Westen sehr mild, während es am Schneeberg mit 6 Grad deutlich kühler bleibt. In der Nacht auf Samstag kühlt es auf minus 1 bis plus 9 Grad ab.

Wetter-Umschwung am Samstag: Kaltfront bringt Regenschauer

Am Samstag setzt von Westen her eine Wetteränderung ein. Während sich Frühnebel meist rasch auflöst und es im Osten vorerst zeitweise sonnig bleibt, ziehen im Laufe des Tages dichte Wolken auf. Im Westen bringen diese „erste Regenschauer“. Auch auf den Bergen verdichten sich die Wolken, „Gipfel geraten in Nebel und es setzt leichter Regen bzw. oberhalb von rund 2500m leichter Schneefall ein“. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.

Sonnenschein am Sonntag: Hochdruckwetter setzt sich durch

Ein nachhaltiger Wintereinbruch bleibt aus: Bereits am Sonntag wird „Hochdruckeinfluss wieder wetterbestimmend“. Nach Auflösung morgendlicher Nebel- und Hochnebelfelder ist es abseits der Niederungen sonnig. Auch am Montag und Dienstag setzt sich das Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 19 Grad fort, wenngleich Nebelfelder in manchen Tälern und Flussniederungen beständiger bleiben.

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