Teuerung steigt wieder: Heizöl um 63 Prozent, Diesel um 42 Prozent teurer

Tanken, Heizen und Wohnen: In Österreich ziehen die Preise wieder kräftiger an. Neue Zahlen der Statistik Austria zeigen, wo Verbraucher besonders tief in die Tasche greifen müssen. Es gibt aber auch überraschende Preisrückgänge.

Wer regelmäßig tankt oder mit Heizöl heizt, dürfte die steigenden Preise bereits bemerkt haben. Jetzt zeigen die neuesten Zahlen der Statistik Austria, wie deutlich manche Kosten tatsächlich gestiegen sind.

Wer regelmäßig tankt oder mit Heizöl heizt, dürfte die steigenden Preise bereits bemerkt haben. Jetzt zeigen die neuesten Zahlen der Statistik Austria, wie deutlich manche Kosten tatsächlich gestiegen sind.

Wer regelmäßig tankt oder mit Heizöl heizt, dürfte die steigenden Preise bereits bemerkt haben. Jetzt zeigen die neuesten Zahlen der Statistik Austria, wie deutlich manche Kosten tatsächlich gestiegen sind. Im September 2026 lag die Inflation in Österreich bei 3,6 Prozent. Im August waren es noch 3,2 Prozent gewesen. Besonders auffällig: Heizöl kostete im Jahresvergleich um 63,1 Prozent mehr, Diesel verteuerte sich um 42,3 Prozent. Gleichzeitig gibt es aber auch Produkte, die deutlich günstiger geworden sind. Die größten Preissprünge zeigen sich derzeit bei Energie und Treibstoffen. Laut aktuellen Daten der Statistik Austria haben sich einige Preise innerhalb eines Jahres massiv verändert.

So stark sind die Preise gegenüber September 2025 gestiegen: Heizöl: +63,1 Prozent

Diesel: +42,3 Prozent

Superbenzin: +25,5 Prozent

Gas: +11,8 Prozent

Flugtickets: +12,1 Prozent

Fernwärme: +5,1 Prozent

Wohnungsmieten: rund +4,1 Prozent

Starker Anstieg bei Heizöl

Besonders der starke Anstieg bei Heizöl könnte für viele Haushalte unangenehm werden. Schließlich steht die Heizsaison bevor. Wer seinen Tank auffüllen muss, zahlt laut Preisstatistik erheblich mehr als noch vor einem Jahr. Auch Autofahrer bekommen die Teuerung zu spüren. Allein von August auf September stiegen die Treibstoffpreise durchschnittlich um weitere sechs Prozent. Wie stark die gestiegenen Energiepreise die Gesamtinflation beeinflussen, zeigt eine weitere Zahl der Statistik Austria. Ohne Treibstoffe und Heizöl würde die Inflation derzeit nur 2,4 Prozent betragen. Tatsächlich liegt sie aber bei 3,6 Prozent. Die beiden Bereiche tragen somit erheblich zum aktuellen Preisanstieg bei. Der wichtigste längerfristige Inflationstreiber bleibt laut Statistik Austria allerdings der Dienstleistungsbereich. Dort steigen die Preise weiterhin überdurchschnittlich stark, auch wenn sich der Anstieg zuletzt etwas abgeschwächt hat.

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Auch Wohnen und Gas werden teurer

Nicht nur an der Tankstelle müssen Verbraucher mehr bezahlen. Die Preise für Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe lagen im September durchschnittlich 4,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Besonders deutlich fällt die Entwicklung beim Gas aus. Hier beträgt das Plus 11,8 Prozent. Fernwärme verteuerte sich um 5,1 Prozent. Auch Mieter müssen tiefer in die Tasche greifen: Die durchschnittlichen Mietpreise einschließlich Neuvermietungen stiegen um 4,1 Prozent. Für Haushalte, die bereits durch hohe Wohnkosten belastet sind, bedeutet das zusätzlichen finanziellen Druck.

Überraschung im Supermarkt: Butter deutlich billiger

Zwischen all den Preissteigerungen gibt es allerdings auch gute Nachrichten. Butter war im September um 25,6 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Damit zählt sie zu den Produkten mit den auffälligsten Preisrückgängen. Gerade bei Strom ist die Entwicklung bemerkenswert. Während Heizöl und Gas deutlich teurer wurden, lagen die Strompreise im September unter dem Vorjahresniveau. Statistik Austria verweist dabei unter anderem auf die Senkung der Elektrizitätsabgabe und des Erneuerbaren-Förderbeitrags sowie auf weitere Entlastungsmaßnahmen.

Auch andere Waren und Dienstleistungen wurden billiger: Butter: −25,6 Prozent

Mobiltelefonie: −12,3 Prozent

Speisefette und -öle: −11,1 Prozent

Flachfernseher: −9,8 Prozent

Strom: −9,3 Prozent

Mobiltelefone: −5,6 Prozent

Gebrauchtwagen: −2,4 Prozent

Obst und Gemüse kosten wieder mehr

Beim Lebensmitteleinkauf fällt die Teuerung insgesamt vergleichsweise gering aus. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke kosteten im September durchschnittlich nur 0,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Hinter diesem Durchschnitt verbergen sich allerdings unterschiedliche Entwicklungen. Während Obst um 4,5 Prozent und Gemüse um 2,8 Prozent teurer wurden, gingen die Preise für andere Lebensmittel zurück. Milch und Eier waren beispielsweise um 2,7 Prozent günstiger. Auch Getreideprodukte kosteten etwas weniger. Interessant ist zudem ein Vergleich der unterschiedlichen Einkaufsgewohnheiten: Der sogenannte Mikrowarenkorb, der den täglichen Einkauf abbildet, war um 0,2 Prozent günstiger als im September 2025. Der Miniwarenkorb, der einen typischen wöchentlichen Einkauf einschließlich Treibstoffen berücksichtigt, verteuerte sich hingegen um sechs Prozent. Das zeigt, wie unterschiedlich Haushalte die Inflation wahrnehmen können. Wer häufig tanken muss, ist von den aktuellen Preissteigerungen deutlich stärker betroffen als jemand, der hauptsächlich Lebensmittel einkauft.

Auch im Gasthaus steigen die Preise weiter

Wer gerne essen geht, zahlt ebenfalls mehr als im Vorjahr. Die Preise für Gastronomiedienstleistungen stiegen um 4,4 Prozent. Damit hat sich der Preisanstieg gegenüber August allerdings etwas abgeschwächt. Auch Übernachtungen wurden teurer. Im Beherbergungsbereich betrug das Plus 3,7 Prozent. Insgesamt verteuerten sich Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen um 4,1 Prozent.

Was bedeuten 3,6 Prozent Inflation für das eigene Geld?

Die Inflationsrate von 3,6 Prozent bedeutet, dass Waren und Dienstleistungen im österreichischen Durchschnitt im September um 3,6 Prozent teurer waren als ein Jahr zuvor. Ein vereinfachtes Beispiel: Ein Einkauf, der im September 2025 genau 100 Euro gekostet hätte, würde bei einer Preissteigerung von 3,6 Prozent nun 103,60 Euro kosten. Bei tatsächlichen Haushaltsausgaben kann die Entwicklung allerdings deutlich anders aussehen. Wer viel mit dem Auto fährt, mit Heizöl heizt oder hohe Wohnkosten hat, spürt andere Preisveränderungen als jemand mit geringeren Energieausgaben.