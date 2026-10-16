Petition gestartet: Handelsverband fordert Aus für Österreichs Paketsteuer

Zwei Wochen nach Einführung der umstrittenen Paketsteuer von 2,40 Euro pro Sendung: Der Handelsverband startet eine neue Online-Petition – diese soll die Bundesregierung zum sofortigen Aus des Gesetzes bewegen.

Zwei Wochen nach dem Start der nationalen Paketsteuer verschärft der Handelsverband seine Gangart gegen die Bundesregierung. Mit der neuen Online-Petition „Österreichische Paketsteuer abschaffen!“ ruft die Interessenvertretung des heimischen Handels Konsumenten und Händler dazu auf, gemeinsam gegen die Abgabe von 2,40 Euro pro Online-Bestellung vorzugehen.

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Handelsverband warnt vor Hunderte-Millionen-Schaden

Nachdem der Handelsverband bereits am 6. Oktober eine Binnenmarkt-Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht hat, soll die Petition nun den politischen Druck weiter erhöhen. Laut Verbandsangaben gefährdet die Steuer rund 3.000 Arbeitsplätze und entzieht dem Markt bis zu 360 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung. „Die nationale Paketsteuer macht den Einkauf teurer und entzieht unseren Betrieben Geld für Arbeitsplätze und Investitionen“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer aktuellen Aussendung.

Umfrage zeigt große Ablehnung in der Bevölkerung

Der Verband verweist auf eine Befragung von Reppublika Research, wonach sich 70 Prozent der Österreicher gegen die Steuer aussprechen und 92 Prozent höhere Endkundenpreise befürchten. Besonders betroffen seien Menschen, die aufgrund von Bewegungseinschränkungen oder Krankheit auf Lieferungen angewiesen sind. Zudem drohe Österreich laut Handelsverband ein langwieriges EU-Vertragsverletzungsverfahren, da vergleichbare nationale Paketabgaben in EU-Ländern wie Frankreich und Italien in der Vergangenheit wieder abgeschafft wurden. Die Forderung richtet sich nun direkt an die Bundesregierung und das Finanzministerium.