Armin Assinger auf ungewohntem Terrain: Plötzlich ist er Fußball-Experte

Armin Assinger kennt man vor allem aus dem Skisport und der „Millionenshow“. Jetzt zeigte sich der Kärntner von einer anderen Seite: Als Fußball-Experte bei Sky Sport Austria geriet er bei einem Weltstar regelrecht ins Schwärmen.

Armin Assinger und die Champions League? Das ist eine Kombination, die man nicht alle Tage sieht. Am Mittwochabend tauschte der ehemalige Skirennläufer seine gewohnte Rolle gegen einen Platz in der Fußball-Expertenrunde bei Sky Sport Austria. Und dort hatte es ihm ein Spieler ganz besonders angetan: Manchester-City-Stürmer Erling Haaland.

Assinger verfolgt Champions-League-Duell

Normalerweise verbindet man den Kärntner mit schnellen Abfahrten, kniffligen Quizfragen und seinem unverwechselbaren Schmäh. Diesmal ging es allerdings weder um Hundertstelsekunden noch um Millionenbeträge, sondern um Tore, Torchancen und die Nervenstärke eines der bekanntesten Stürmer der Welt. Als Gastexperte verfolgte Assinger das Champions-League-Duell zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain. Für die Engländer verlief der Abend alles andere als nach Wunsch: Trotz zweier Treffer von Erling Haaland musste sich City mit 2:4 geschlagen geben. Der norwegische Stürmer hatte zuvor mehrere Möglichkeiten ausgelassen. Dass er sich davon nicht aus der Ruhe bringen ließ, beeindruckte Assinger besonders.

„Wie kaltblütig dieser Mensch ist!“

Nach dem Spiel fand der 62-Jährige deutliche Worte für Haalands Spielweise. Vor allem dessen Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor hatte es ihm angetan. „Was mir da immer auffällt, wie kaltblütig dieser Mensch ist. Da gibt es kein Nachdenken, kein Fackeln“, erklärte Assinger bei Sky Sport Austria. Dann wurde der frühere Skirennläufer noch anschaulicher: „Dort steht die Kiste, dort muss der Ball hin. Wuchtel her und Richtung Tor.“ Eine Analyse, die ganz nach Assinger klingt. Statt komplizierter Fußball-Fachsprache brachte er seine Beobachtung mit wenigen Worten auf den Punkt: Haaland überlegt nicht lange, wenn sich eine Gelegenheit bietet.

Auch Andreas Herzog beeindruckt

Mit seiner Einschätzung stand Assinger nicht allein da. Auch der ehemalige österreichische Teamspieler Andreas Herzog, der ebenfalls in der Expertenrunde saß, hob die mentale Stärke des Norwegers hervor. „Er vergibt Chancen. Aber er pfeift sich nichts und haut dann die Nächste wieder rein. Und das ist schon eine mentale Stärke“, erklärte Herzog. Gerade diese Eigenschaft macht Haaland für die beiden Experten so bemerkenswert: Selbst wenn nicht jede Torchance zum Erfolg führt, bleibt der Stürmer gefährlich.

Vom Skihang ins Fußballstudio

Für Assinger war der Auftritt jedenfalls ein Ausflug in ungewohntes Terrain. Der ehemalige ÖSV-Star, der einem breiten Publikum seit vielen Jahren als Moderator der ORF-„Millionenshow“ bekannt ist, bewies dabei, dass er auch abseits des Skisports klare Worte findet. Und obwohl Manchester City an diesem Abend als Verlierer vom Platz ging, dürfte zumindest ein Spieler bei Assinger bleibenden Eindruck hinterlassen haben.