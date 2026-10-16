Flugchaos in Italien: Zahlreiche Ausfälle und stundenlange Verspätungen

Wer heute von oder nach Italien fliegen möchte, braucht starke Nerven. Eine technische Störung bringt den Flugverkehr durcheinander. Dazu kommt ein Streik bei EasyJet. Passagiere müssen teilweise stundenlang warten.

Für zahlreiche Flugreisende beginnt das Wochenende mit einer bösen Überraschung: Seit heute in der Früh herrscht auf Italiens Flughäfen das pure Chaos. Flugzeuge heben verspätet ab, Verbindungen werden gestrichen und Passagiere sitzen teilweise stundenlang fest. Hinter den Problemen steckt eine technische Störung bei der italienischen Flugsicherung. Besonders unangenehm: Ausgerechnet heute wird auch bei der Fluggesellschaft EasyJet gestreikt.

Flugverkehr seit Freitagfrüh eingeschränkt

Die Probleme begannen bereits in den frühen Morgenstunden. Wie die italienische Flugsicherung Enav mitteilte, gibt es Störungen im Datenübertragungsnetz ihrer Dienste. Seit 6 Uhr gelten deshalb besondere Maßnahmen zur Steuerung des Flugverkehrs. Das bedeutet: Im italienischen Luftraum können derzeit weniger Maschinen als üblich abgefertigt werden. Laut italienischen Medienberichten wurde die Flugkapazität zeitweise sogar um rund 50 Prozent reduziert. Das wirkt sich nicht nur auf Flüge innerhalb Italiens aus. Auch internationale Verbindungen sowie Maschinen, die den italienischen Luftraum lediglich durchqueren, sind betroffen. Damit könnten auch Reisende aus Österreich die Auswirkungen zu spüren bekommen.

Passagiere warten bis zu vier Stunden

Wie angespannt die Situation ist, zeigen Berichte von mehreren italienischen Flughäfen. Am Flughafen Mailand-Malpensa wurden laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa Verspätungen von mehr als zwei Stunden registriert. Noch länger mussten manche Passagiere in Lamezia Terme in Kalabrien warten: Dort kam es demnach zu Verzögerungen von bis zu vier Stunden. Besonders betroffen sind laut den bisherigen Berichten die Abflüge. Bei Landungen scheint sich die Situation etwas weniger stark auszuwirken. Wie viele Flüge insgesamt gestrichen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Auch EasyJet streikt: Weitere Ausfälle drohen

Als wäre die technische Störung nicht schon genug, kommt am Freitag ein zweites Problem hinzu. Bei der Fluggesellschaft EasyJet findet in Italien ein 24-stündiger Streik statt. Die Arbeitsniederlegungen können zusätzliche Verspätungen, kurzfristige Flugplanänderungen und Streichungen verursachen.

Besonders im Fokus stehen dabei vier große Flughäfen: Mailand-Malpensa

Mailand-Linate

Rom-Fiumicino

Rom-Ciampino

Flugsicherung schließt Hackerangriff aus

Was genau die Störung im Datenübertragungsnetz ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt. Eine mögliche Ursache hat die italienische Flugsicherung allerdings bereits ausgeschlossen: Nach Angaben von Enav gibt es keine Hinweise auf einen gezielten Angriff auf die Systeme. Wann der Flugverkehr wieder vollständig normal laufen kann, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Wer am Freitag eine Flugreise nach Italien geplant hat oder dort einen Anschlussflug erreichen muss, sollte sich vor der Fahrt zum Flughafen unbedingt über den aktuellen Status seiner Verbindung informieren. Auch bei Flügen, die Italien nur überqueren, sind Verzögerungen möglich.

Was machen bei Flugausfälle und Verspätungen

Wichtig für betroffene Passagiere: Bei Flugausfällen oder längeren Verspätungen können nach der europäischen Fluggastrechteverordnung Ansprüche auf Betreuung und gegebenenfalls eine Entschädigung bestehen. Ob tatsächlich eine Ausgleichszahlung fällig wird, hängt unter anderem von der Ursache der Störung ab. Bei außergewöhnlichen Umständen, die eine Fluggesellschaft nicht verhindern konnte, kann eine solche Zahlung entfallen. Ansprüche auf Betreuung oder eine alternative Beförderung können dennoch bestehen. Reisende sollten deshalb ihre Buchungsunterlagen aufbewahren und sich bei ihrer Fluggesellschaft über Umbuchungsmöglichkeiten informieren.