Dürre und Schädlinge in Österreich: Bis zu 50 Prozent weniger Ernte

Hitze und Trockenheit haben die Obst- und Gemüseernte in Österreich heuer schrumpfen lassen: Bei einzelnen Kulturen betragen die Verluste bis zu 50 Prozent. Landwirtschaftskammer und Verband schlagen nun Alarm.

Die Befürchtungen des Sommers haben sich bestätigt: Extremtemperaturen, anhaltende Trockenheit und neuer Schädlingsbefall haben in Österreich zu massiven Ertragseinbußen im Obst- und Gemüsebau geführt. Wie die Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) und der Österreichische Branchenverband für Obst und Gemüse (ÖBOG) mitteilen, liegt die Ernte im Obstbau rund 30 Prozent unter dem Schnitt, beim Gemüse sind es durchschnittlich 40 Prozent. Einzelne Kulturen verzeichnen sogar Einbußen von bis zu 50 Prozent.

Äpfel und Kohl stark betroffen

Besonders drastisch zeigt sich die Lage bei den Äpfeln: Die österreichweite Ernte wird auf etwa 130.000 Tonnen geschätzt. Das bedeutet einen Einbruch von rund 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neben der Dürre richtete kurz vor der Ernte die marmorierte Baumwanze schwere Schäden an Äpfeln und Birnen an. Beim Gemüse trifft es unbewässerten Chinakohl in der Steiermark sowie Kraut in Oberösterreich besonders, wo Ertragsrückgänge von nahezu 50 Prozent verzeichnet werden. Bei Zwiebeln und Karotten liegen die Verluste bei rund 25 Prozent. Zusätzlicher Druck entsteht beim Verarbeitungsgemüse: Neben witterungsbedingten Verlusten von mindestens 30 Prozent bei Spinat, Erbsen und Kräutern trifft die Schließung des Ardo-Tiefkühlwerks im niederösterreichischen Marchfeld mit Ende 2026 die Betriebe.

Bauern fordern Investitionen in Bewässerung und Schutz

Um die heimische Versorgung künftig abzusichern, fordern Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich und ÖBOG-Obmann Manfred Kohlfürst Investitionen in eine zukunftsfähige Wasserinfrastruktur, Wasserspeicher, Hagelschutz und wirksame Pflanzenschutzmittel gegen neue Schaderreger. Zudem brauche es rasche Hilfen für die stark gestiegenen Bewässerungs- und Energiekosten, hieß es in einer aktuellen Aussendung.