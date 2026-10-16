Aus für Fake-Bank-SMS: Österreich startet neuen Schutz gegen Phishing

Wer eine SMS von der Hausbank oder dem Paketdienst erhält, soll sich ab sofort wieder darauf verlassen können. Die Regulierungsbehörde RTR greift hart gegen Betrüger durch.

Schluss mit gefälschten SMS-Benachrichtigungen über angebliche Paketzustellungen oder gesperrte Bankkonten: In Österreich dürfen ab sofort ausschließlich SMS-Absenderkennungen verwendet werden, die von der Regulierungsbehörde RTR offiziell freigeschaltet wurden. Unbekannte oder gefälschte Text-Absender werden von den Mobilfunkanbietern gar nicht mehr zugestellt.

Über 9.000 Betrugsfälle allein in diesem Jahr

Der Handlungsbedarf war groß. „Wir haben heuer bereits mehr als 9.000 Beschwerden zu Betrugs-SMS registriert. Das zeigt: So gut wie niemand ist vor dieser Betrugsmasche gefeit, die finanziellen Schäden […] sind sehr oft beträchtlich“, erklärt Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post in einer aktuellen Aussendung. Das neue RTR-Verzeichnis enthält bereits über 8.500 gültige Firmenkennungen. Nur wer nachweisen kann, dass er beispielsweise die echte „Hausbank“ ist, darf diesen Namen künftig als SMS-Absender nutzen.

Mobilfunkanbieter in der Pflicht

Die österreichischen Mobilfunkanbieter spielen bei dem neuen Schutzsystem eine Schlüsselrolle: Sie müssen die Echtheit der Absender vor der Zustellung prüfen und haften künftig bei Verstößen. Zudem gibt es einen weiteren Riegel gegen Kriminelle aus dem Ausland: Der direkte Versand von textbasierten SMS aus dem Ausland an österreichische Handynummern ist ab sofort untersagt. Die öffentlich einsehbare Liste aller zugelassenen Absenderkennungen stellt die RTR findest du hier.