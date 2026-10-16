Winterausrüstungspflicht: Wann sich der Reifenwechsel wirklich lohnt

Der ÖAMTC schlägt Alarm: Wer erst beim ersten Schnee den Reifenwechsel bucht, wartet oft Wochen. Zudem reichen die gesetzlichen 4 Millimeter Profil oft nicht aus.

Der ÖAMTC rät Autofahrern, die Reifen schon vor dem großen Ansturm zu wechseln.

Der ÖAMTC rät Autofahrern, die Reifen schon vor dem großen Ansturm zu wechseln.

In Österreich gilt ab dem 1. November wieder die gesetzliche situative Winterausrüstungspflicht. Bis zum 15. April dürfen Autofahrer bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie Schnee, Matsch oder Eis nur mehr mit Reifen unterwegs sein, die mit dem Alpinsymbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) gekennzeichnet sind. Das betrifft klassische Winterreifen sowie entsprechende Ganzjahresreifen.

ÖAMTC warnt vor ausgebuchten Werkstätten

Der ÖAMTC rät angesichts der einstelligen Temperaturen in der Früh dringend dazu, schon jetzt einen Termin für den Reifenwechsel zu vereinbaren. „Kommt dann plötzlich der Wintereinbruch, sind die Werkstätten auf Wochen ausgebucht“, warnt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.

© ÖAMTC/Wirl ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl gibt Tipps.

4 Millimeter Profil sind im Ernstfall zu wenig

Bei der Überprüfung der Altreifen weist der Mobilitätsclub auf eine unterschätzte Gefahrenquelle hin: Zwar liegt die gesetzliche Mindestprofiltiefe bei vier Millimetern, aktuelle ÖAMTC-Tests zeigen jedoch deutliche Einbußen bei der Sicherheit. Reifen mit nur vier Millimetern Restprofil verdrängen auf nasser Fahrbahn bis zu 25 Prozent weniger Wasser als Neureifen. Grund dafür sind die Lamellen, die sich mit zunehmendem Verschleiß abnutzen – das Aquaplaning-Risiko steigt. Experten empfehlen für den Saisonstart daher ein Restprofil von fünf bis sechs Millimetern.

Winterreifentest 2026: Enttäuschende Ergebnisse Im aktuellen ÖAMTC-Winterreifentest wurden 32 Modelle unter die Lupe genommen – lediglich sechs erhielten das Prädikat „gut“.

Checkliste für den Winter: