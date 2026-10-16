54.000 neue psychische Erkrankungen: Forderung nach Arbeitspsychologen

Diese Zahl zeigt nur die offiziellen Erkrankungsfälle, die Dunkelziffer ist weit höher: Eine neu erfasste Studie enthüllt mehr als 54.000 psychische Neuerkrankungen in Österreich, ausgelöst durch die Arbeit.

Eine aktuelle WIFO-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer deckt auf: Jährlich gibt es über 54.000 arbeitsbedingte psychische Neuerkrankungen, die Milliardenkosten verursachen. Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) fordert deshalb konsequente Prävention und eine stärkere gesetzliche Verankerung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz.

12,4 Milliarden Euro Folgekosten

Im Jahr 2023 wurden über 54.000 arbeitsbedingte psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen registriert. Das WIFO beziffert die Gesamtkosten aller arbeitsbedingten Leiden auf 12,4 Milliarden Euro – verursacht durch Produktivitätsausfälle, lange Fehlzeiten und Folgeschäden für Betroffene, Betriebe und Sozialsystem. Der Fehlzeitenreport 2026 unterstreicht die Brisanz: Psychische Erkrankungen führen mit durchschnittlich etwa 37 Tagen zu besonders langen Ausfällen.

Prävention per Gesetz: BÖP unterstützt AK-Forderung nach Arbeitspsychologen

„Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass man nicht erst handeln sollte, wenn Menschen bereits erkrankt sind. Psychische Gesundheit beginnt mit Prävention“, betont BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.Der BÖP unterstützt die Forderung der Arbeiterkammer, Arbeits- und Organisationspsychologen im Arbeitnehmerschutzgesetz als Präventivfachkräfte zu verankern, und plädiert zugleich für deren berufsrechtliche Verankerung im Psychologengesetz. Durch die evidenzbasierte Analyse und Reduktion psychischer Belastungen fördern diese Fachkräfte gesunde Arbeitsbedingungen, reduzieren Fehlzeiten und stärken Unternehmen wie Beschäftigte gleichermaßen.