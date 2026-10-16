Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man eine tankstelle in wien.
Die Preise an den Tankstellen könnten sich bald wieder massiv verteuern.
Österreich
16/10/2026
Preis-Prognose

WIFO-Ökonom: „Diesel könnte bald 2,60 oder mehr kosten“

Treibstoffpreise gehören zu den Haupttreibern der Inflation. Laut WIFO-Ökonom Josef Baumgartner ist das "Ende der Fahnenstange" noch nicht gekommen. Er hält Preise von 2,60 Euro pro Liter Diesel für nicht ausgeschlossen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
2 Minuten Lesezeit(273 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Derzeit wirkt die Spritpreisbremse. Doch wie WIFO-Ökonom Josef Baumgartner am heutigen Freitag, den 16.10.2026 im „Ö1-Mittagsjournal“ ausführt, könnten die Diesel-Preise schon bald wieder kräftig in die Höhe schießen. Laut dem Experten gebe es derzeit viele Risikopotenziale, die mitwirken können: Nicht nur die Versorgung mit Rohöl aus dem Nahen Osten wird eingeschränkt und bietet somit weniger Angebot, auch die Versorgung aus Russland fällt weg und wird von Lieferungen aus den USA ersetzt. Diese drohen allerdings nun mit Einschränkungen des Diesel-Exports.

Preise könnten sich „massiv verteuern“

Wenn das tatsächlich der Fall sein wäre, dann würde sich der Diesel-Preis in Europa noch massiv verteuern, so der Ökonom im Mittagsjournal weiter: „Da kann das dann schon in die Gegend von 2,50 oder 2,60 Euro pro Liter Diesel kommen.“ Sogar noch mehr schließt Baumgartner nicht aus. Die Dieselpreiserhöhungen könnten sich dann automatisch auch auf andere Warenpreise durchschlagen, die direkt oder indirekt von den Lieferungen betroffen sind. Bei den industriellen Gütern sehe man aktuell noch nichts, doch rechnet Baumgartner damit, dass sie in der Inflation als „Überwälzungseffekte“ innerhalb des nächsten Jahres sichtbar werden.

September-Inflation bei 3,6 Prozent

Steigende Treibstoff- und Heizölpreise haben die Inflation in Österreich im September auf 3,6 Prozent getrieben (August: 3,2 Prozent). Die Statistik Austria bestätigte damit ihre Ersteinschätzung. Ohne den Energieschub läge die Teuerung bei nur 2,4 Prozent. Dennoch bleiben Dienstleistungen der Haupttreiber der Inflation. Verkehr verteuerte sich um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, maßgeblich getrieben durch ein Plus von gut einem Drittel (+34,8 Prozent) bei Treibstoffen.

Die Teuerung trifft alle: Worauf verzichtet ihr, wenn das Geld knapp wird?

Essen oder Trinken außer Haus
Freizeit, Kino, Sport
Urlaub oder Wochenendtrips
Kleidung oder Shopping
Etwas anderes.
Gar nichts.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 16:37 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at