WIFO-Ökonom: „Diesel könnte bald 2,60 oder mehr kosten“

Treibstoffpreise gehören zu den Haupttreibern der Inflation. Laut WIFO-Ökonom Josef Baumgartner ist das "Ende der Fahnenstange" noch nicht gekommen. Er hält Preise von 2,60 Euro pro Liter Diesel für nicht ausgeschlossen.

Derzeit wirkt die Spritpreisbremse. Doch wie WIFO-Ökonom Josef Baumgartner am heutigen Freitag, den 16.10.2026 im „Ö1-Mittagsjournal“ ausführt, könnten die Diesel-Preise schon bald wieder kräftig in die Höhe schießen. Laut dem Experten gebe es derzeit viele Risikopotenziale, die mitwirken können: Nicht nur die Versorgung mit Rohöl aus dem Nahen Osten wird eingeschränkt und bietet somit weniger Angebot, auch die Versorgung aus Russland fällt weg und wird von Lieferungen aus den USA ersetzt. Diese drohen allerdings nun mit Einschränkungen des Diesel-Exports.

Preise könnten sich „massiv verteuern“

Wenn das tatsächlich der Fall sein wäre, dann würde sich der Diesel-Preis in Europa noch massiv verteuern, so der Ökonom im Mittagsjournal weiter: „Da kann das dann schon in die Gegend von 2,50 oder 2,60 Euro pro Liter Diesel kommen.“ Sogar noch mehr schließt Baumgartner nicht aus. Die Dieselpreiserhöhungen könnten sich dann automatisch auch auf andere Warenpreise durchschlagen, die direkt oder indirekt von den Lieferungen betroffen sind. Bei den industriellen Gütern sehe man aktuell noch nichts, doch rechnet Baumgartner damit, dass sie in der Inflation als „Überwälzungseffekte“ innerhalb des nächsten Jahres sichtbar werden.

September-Inflation bei 3,6 Prozent

Steigende Treibstoff- und Heizölpreise haben die Inflation in Österreich im September auf 3,6 Prozent getrieben (August: 3,2 Prozent). Die Statistik Austria bestätigte damit ihre Ersteinschätzung. Ohne den Energieschub läge die Teuerung bei nur 2,4 Prozent. Dennoch bleiben Dienstleistungen der Haupttreiber der Inflation. Verkehr verteuerte sich um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, maßgeblich getrieben durch ein Plus von gut einem Drittel (+34,8 Prozent) bei Treibstoffen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 16:37 Uhr aktualisiert