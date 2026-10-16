Salmonellen-Gefahr: AGES warnt vor diesen Cocktail-Tomaten

Die AGES und das Gesundheitsministerium warnen aktuell eindringlich vor dem Verzehr roher Cocktailtomaten aus zwei sizilianischen Regionen. Grund dafür ist ein erneuter europaweiter Ausbruch von Salmonellen.

Im Auftrag des Gesundheitsministeriums spricht die AGES eine ausdrückliche Warnung vor dem Verzehr roher Cocktailtomaten aus den sizilianischen Regionen Ragusa und Caltanissetta aus. Der Grund ist ein erneut aufgetretener Ausbruch von „Salmonella Strathcona“. Seit Juli 2026 wurden in zehn europäischen Ländern bereits über 160 Salmonellen-Fälle nachgewiesen, bei mehr als 100 weiteren Verdachtsfällen läuft derzeit die Laborbestätigung.

Seit Juli 29 Infektionen in Österreich gemeldet

Auch Österreich ist betroffen: Hierzulande wurden seit Ende Juli 29 Infektionen gemeldet. Cocktail-Tomaten aus den betroffenen Regionen sollten keinesfalls roh verzehrt, sondern vor dem Essen gründlich durcherhitzt werden. Auch die italienischen Behörden sowie Medien in Italien warnen inzwischen vor dem Rohessen dieser Tomaten. Ein bloßes Waschen reicht als Schutzmaßnahme nicht aus: Zwar lassen sich dadurch Verunreinigungen an der Schale reduzieren, doch Salmonellen können unter bestimmten Voraussetzungen auch tief in das Gewebe der Pflanze eindringen.

Meiste Fälle in Oberösterreich gemeldet

Seit Ende Juli 2026 wurden in Österreich 29 Fälle von „Salmonella Strathcona“ registriert (21 bestätigt, 8 wahrscheinlich), die fast alle zwischen Ende Juli und Anfang Oktober auftraten. Sieben Erkrankte wurden im Krankenhaus behandelt. Betroffen waren überwiegend Männer, der Altersmedian lag bei 36 Jahren. Die meisten Fälle meldeten Oberösterreich (7), Wien (6) und Salzburg (6), gefolgt von Tirol, Niederösterreich, der Steiermark (je 3) und Kärnten (1). Sechs Personen steckten sich vermutlich im Ausland an – fünf davon in Italien und eine in Kroatien.

Isst du gerne Gemüse? Ja, natürlich jeden Tag Manchmal Nur wenn ich muss Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Weitere Ausbrüche drohen

Befragungen in Österreich weisen erneut auf Italienreisen und Tomatenkonsum hin. Die genetische Nähe der Isolate zu den Vorjahren deutet auf eine dauerhafte Kontaminationsquelle hin. Laut ECDC-Risikobewertung drohen weitere Infektionen und zukünftige Ausbrüche, solange die Ursache nicht behoben ist und betroffene Tomaten im Umlauf bleiben. Die Warnung impliziert kein Verschulden von Erzeugern oder Händlern. Die AGES rät Verbrauchern dringend, betroffene Tomaten ausschließlich durcherhitzt zu essen.

Hintergrund

Seit Januar 2023 wurden in mehr als 17 europäischen Ländern über 800 Fälle verzeichnet. Der Serotyp „Salmonella Strathcona“ gilt abseits dieser Ausbrüche als extrem selten. Ende 2025 wies die AGES den Ausbruchsstamm in sizilianischen Bio-Cherrytomaten nach; zudem wurde derselbe Erreger im Bewässerungswasser eines dortigen Tomatenbetriebs entdeckt. Alle Infos gibt’s hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 17:14 Uhr aktualisiert