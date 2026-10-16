Covidiot, Superspreader und Babyelefant: Österreichisches Wörterbuch wird 75

75 Jahre Österreichisches Wörterbuch: Das Standardwerk feiert Jubiläum und wächst stetig weiter. Laufend kommen neue Alltagsausdrücke hinzu, um den Wandel unserer Sprache dauerhaft festzuhalten.

Das für Österreich gültige amtliche Regelwerk der deutschen Sprache, das Österreichische Wörterbuch (ÖWB), wird 75 Jahre alt. Seine Geschichte reicht in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, als es durch eine Verordnung des Unterrichtsministeriums initiiert wurde.

Wiederkehr: „Bewahrt Sprach-und Kulturgeschichte“

„Das Österreichische Wörterbuch dokumentiert seit 75 Jahren das österreichische Deutsch und hält fest, was unsere Sprache besonders macht. Es bewahrt damit ein wichtiges Stück österreichischer Sprach- und Kulturgeschichte und zeigt zugleich, wie lebendig Sprache ist“, betont Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

Über 100.000 Stichwörter

Mit über 100.000 Stichwörtern präsentiert sich die aktuelle 44. Auflage deutlich umfangreicher als das Original: Bei seinem Erscheinen im Jahr 1951 umfasste das Wörterbuch noch bescheidene 23.600 Einträge. Was auf Initiative des Unterrichtsministeriums als Schulwörterbuch begann, wird seit jeher vom Österreichischen Bundesverlag (öbv) herausgegeben.

Zu jedem Begriff gibt es fundierte Informationen

Christiane Pabst, Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs, betont die Bedeutung des Werks als zentralen Pfeiler der sprachlichen Identität des Landes. Das Nachschlagewerk bündele den Kern des österreichischen Deutsch und biete zu jedem Begriff fundierte sowie gut strukturierte Informationen – von der Betonung über Grammatik und Etymologie bis hin zu Stil- und Sprachschichten.

Covidiot, Superspreader und Babyelefant

„Das Österreichische Wörterbuch bildet nicht nur den gegenwärtigen Stand unserer Sprache ab, sondern sorgt auch dafür, dass Wörter aus dem Kontext unserer Zeit auch zu einem späteren Zeitpunkt noch richtig eingeordnet werden können“, erklärt Pabst. So enthält das ÖWB etwa auch prägnante Begriffe aus der Corona-Zeit wie Covidiot, Superspreader und Babyelefant.