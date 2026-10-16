Keks-Rückruf bei BILLA: Wer dieses Produkt nicht essen sollte

Bei BILLA wird derzeit ein beliebtes Vor-Weihnachtsprodukt zurückgerufen: Kekse. Dabei geht es um eine Charge des Produkts "Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250g". Einzelne Packungen wurden quasi "falsch" verpackt.

Beim zurückgerufenen Produkt handelt es sich laut BILLA um die „Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 20. Jänner 2027 und dem V-EAN/GTIN „9120067080911“. Als Grund für den Rückruf wird eine fehlende bzw. falsche Allergenkennzeichnung angegeben. Gleichzeitig merkt man seitens des Mutter-Konzerns REWE an, dass nur jene Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen angeführt sind, die auch tatsächlich an REWE (BILLA und Co.) geliefert und dort verkauft wurden.

Bei BILLA werden derzeit diese Kekse zurückgerufen: Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250g

V-EAN/GTIN: 9120067080911

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20. Jänner 2027

Grund: fehlende bzw. falsche Allergenkennzeichnung

Anmerkung: Rückruf gilt nicht für Produkte mit korrekter Banderole

©Ogoralek GmbH Dieses Produkt mit falscher Banderole wird bei BILLA derzeit zurückgerufen.

Allergeninformationen auf einzelnen Verpackungen „nicht korrekt“

Man erklärt, dass der Rückruf vom Lieferanten „Ogoralek GmbH“ ausgeht, der einen solchen aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes veranlasst hat. „Bei einzelnen Packungen des Produkts wurde versehentlich die Banderole des Produkts ‚Ogoralek Mini Linzer Augen Mix 250g‘ verwendet. Aufgrund dieser Verwechslung sind die auf der Verpackung angegebenen Allergeninformationen nicht korrekt“, heißt es seitens des Supermarkt-Riesen im Rückruf. Und: „Das Produkt enthält die Allergene Walnuss, Mandel und Erdnuss, die auf der verwendeten Banderole nicht ausgewiesen sind.“

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BILLA-Rückruf betrifft „Personen mit einer Allergie oder Unverträglichkeit“

BILLA erklärt auch, wer dementsprechend die Kekse auf keinen Fall verzehren sollte: „Personen mit einer Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber diesen Allergenen.“ Dementsprechend sind auch nur jene Produkte vom Rückruf betroffen, die falsch etikettiert und verpackt wurden. Produkte, die korrekt als „Ogoralek Butter Weihnachtskekse 250g“ etikettiert wurden, sind nicht betroffen, so BILLA weiter. Betroffene Produkte, die bereits gekauft wurden, können jedenfalls ab sofort auch ohne Rechnung retourniert werden, versichert man. Und abschließend: „Der Lieferant Ogoralek GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.“