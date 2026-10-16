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/ ©Österreichische Lotterien / Raimund Nics
Ein Bild auf 5min.at zeigt weiße Kugeln mit grünen Zahlen darauf.
Bei der Bonusziehung ist es neben den 1,2 Millionen Euro auch wieder um den 30.000-Euro-Bonus gegangen.
Österreich
16/10/2026
1,2 Millionen Euro

Lotto-Bonusziehung am 18. Oktober: Diese Zahlen wurden gezogen

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 16. Oktober 2026, geht es um 1,2 Millionen Euro und einen Bonus von 30.000 Euro. Wir haben die gezogenen Zahlen für euch.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Die Jagd nach dem Jackpot geht in die nächste Runde: Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag winken wieder hohe Summen. Wer auf die richtigen Sechs setzt, hat die Chance auf einen prall gefüllten Starttopf von 1,2 Millionen Euro. Doch das ist noch nicht alles: Neben den regulären Gewinnchancen verlost die Lotterie unter allen mitspielenden Tipps zusätzlich ein Extra-Guthaben von 30.000 Euro.

Welche Glückszahlen haben das Rennen gemacht?

Für Lottospieler bedeutet das die doppelte Chance auf einen echten Geldregen zum Wochenende. Die aktuellen Ergebnisse haben wir für euch übersichtlich zusammengefasst.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 16. Oktober 2026 gezogen:

  • Lotto: 3 9 10 16 21 44  Zusatzzahl: 34
  • LottoPlus 1. Ziehung: 13 14 17 26 36 42
  • LottoPlus 2. Ziehung: 3 31 35 36 37 43
  • Joker: 7 7 9 2 4 4
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