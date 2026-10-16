Whatsapp-Störung: Bist du auch betroffen?
Bei Whatsapp kommt es derzeit zu einer Häufung von Störungen. Allein in der letzten halben Stunde sind in Österreich über 1.600 Meldungen eingegangen.
Eine Nachricht tippen, auf „Senden“ klicken und dann geht auf einmal nichts mehr. Von diesen Problemen berichteten am 16. Oktober 2026 ab kurz nach 19.00 etliche Nutzerinnen und Nutzer des Messenger-Dienstes.
Nachrichten kommen nicht an
Probleme mit dem WLAN? Daran wird es vermutlich nicht liegen, wenn eine Nachricht, die du senden möchtest, nicht beim gewünschten Empfänger ankommt. Die Nutzermeldungen bei allestörungen.at steigen rasant an. Stand 19.15 Uhr sind bereits 1.635 Meldungen eingetrudelt.
Die meisten Probleme aus Innsbruck, Salzburg, Linz, Wien und Graz gemeldet
Vor allem Nutzer aus Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Wien und der Steiermark sind von Störungen betroffen. Die meisten Schwierigkeiten beim Versenden von Whatsapp-Nachrichten kommen dabei aus dem Raum Graz. Die Ursache ist unbekannt, der Messenger-Dienst hat sich dazu noch nicht geäußert.