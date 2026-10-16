Whatsapp-Störung: Bist du auch betroffen?

Bei Whatsapp kommt es derzeit zu einer Häufung von Störungen. Allein in der letzten halben Stunde sind in Österreich über 1.600 Meldungen eingegangen.

Etliche Nutzer berichten von Problemen beim Verschicken von Nachrichten auf Whatsapp.

Etliche Nutzer berichten von Problemen beim Verschicken von Nachrichten auf Whatsapp.

Eine Nachricht tippen, auf „Senden“ klicken und dann geht auf einmal nichts mehr. Von diesen Problemen berichteten am 16. Oktober 2026 ab kurz nach 19.00 etliche Nutzerinnen und Nutzer des Messenger-Dienstes.

Nachrichten kommen nicht an

Probleme mit dem WLAN? Daran wird es vermutlich nicht liegen, wenn eine Nachricht, die du senden möchtest, nicht beim gewünschten Empfänger ankommt. Die Nutzermeldungen bei allestörungen.at steigen rasant an. Stand 19.15 Uhr sind bereits 1.635 Meldungen eingetrudelt.

Die meisten Probleme aus Innsbruck, Salzburg, Linz, Wien und Graz gemeldet

Vor allem Nutzer aus Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Wien und der Steiermark sind von Störungen betroffen. Die meisten Schwierigkeiten beim Versenden von Whatsapp-Nachrichten kommen dabei aus dem Raum Graz. Die Ursache ist unbekannt, der Messenger-Dienst hat sich dazu noch nicht geäußert.

Funktioniert WhatsApp bei dir? Ja Nein Weiß ich nicht, war seit längerem nicht online. Ich benutze kein WhatsApp. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 19:56 Uhr aktualisiert