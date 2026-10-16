Der Samstag bringt ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken

Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt den Samstag. Während sich gebietsweise zu Beginn noch Nebel oder Hochnebel hält, verdichten sich die Wolken ab dem Nachmittag von Vorarlberg bis Oberösterreich ein wenig.

Viel Sonne gibt's morgen im Osten, im Westen werden die Wolken ab dem Nachmittag mehr.

Viel Sonne gibt's morgen im Osten, im Westen werden die Wolken ab dem Nachmittag mehr.

Der Samstag bringt teils Sonne, teils dichtere Wolken. Auch der ein oder andere Schauer kann lokal durchziehen – besonders im Innviertel oder in Vorarlberg. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Bergen auch lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen erreichen 12 bis 20 Grad, in 2.000 Metern Höhe liegen sie zwischen 6 und 11 Grad.

Oberhalb von 2.500 Metern Höhe kann es schneien

Am Samstag erwartet auch die meisten Bergregionen ein recht freundlicher Mix aus Sonne und durchziehenden, hohen Wolkenfeldern. Anders präsentiert sich das Wetter im Westen: Dort verdichtet sich die Bewölkung stetig, die Gipfel hängen zunehmend im Nebel und es fällt leichter Niederschlag – oberhalb von rund 2.500 Metern als Schnee.