Preisvergleich zeigt: Diese Lebensmittel sind jetzt deutlich günstiger

Good News beim Lebensmitteleinkauf: Viele günstige Produkte kosten weniger als noch vor einem Jahr. Bei Markenartikeln zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Das geht aus einem aktuellen Preismonitor der Arbeiterkammer hervor.

Beim Lebensmitteleinkauf lohnt sich ein genauer Blick auf die Preise: Nicht alles ist im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden.

Beim Lebensmitteleinkauf lohnt sich ein genauer Blick auf die Preise: Nicht alles ist im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden.

Butter, Nudeln oder Äpfel: Wer beim Einkaufen zu den günstigsten Produkten greift, zahlt derzeit teilweise deutlich weniger als noch vor einem Jahr. Das zeigt ein aktueller Preismonitor der Arbeiterkammer (AK). Demnach sind die billigsten Lebensmittel und ausgewählte Reinigungsmittel im Durchschnitt um neun Prozent günstiger geworden. Bei Markenprodukten sieht die Entwicklung hingegen anders aus: Hier stiegen die Preise im Jahresvergleich um durchschnittlich 5,3 Prozent.

Einkaufskorb kostet rund acht Euro weniger

Für einen Einkaufskorb mit 40 günstigen Lebensmitteln und einigen Reinigungsmitteln mussten Konsumenten im September 2025 noch fast 82 Euro bezahlen. Damals erreichte der Warenkorb laut AK einen Rekordpreis. Im September 2026 kostete derselbe Einkauf rund 74 Euro und damit etwa neun Prozent weniger. Ein Grund dafür dürfte auch die Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Grundnahrungsmittel sein. Diese wurde mit 1. Juli 2026 von zehn auf 4,9 Prozent reduziert. Allerdings profitieren nicht alle Produkte gleichermaßen von den Preisrückgängen.

Butter und Nudeln deutlich billiger

Bei 23 der insgesamt 40 untersuchten Produkte stellte die Arbeiterkammer im Jahresvergleich sinkende Preise fest. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Teebutter aus. Aber auch Nudeln, Käse und Obst wurden günstiger.

Ein Überblick Produkt Preisveränderung Teebutter −37 % Penne-Nudeln −19 % Gouda −14 % Pommes frites −14 % Mineralwasser −12 % Äpfel −11 %

Nicht alle Produkte wurden günstiger. Während passierte Tomaten und Taschentücher preislich unverändert blieben, verteuerten sich 15 der 40 untersuchten Waren. Besonders stark stiegen die Preise bei Tafelessig mit einem Plus von 29 Prozent. Kartoffeln und flüssiges Vollwaschmittel wurden jeweils um 14 Prozent teurer. Für Eier der Größe M, Tomaten und Seife mussten Konsumenten jeweils neun Prozent mehr bezahlen.

Markenprodukte werden weiterhin teurer

Während günstige Eigenmarken und Diskontprodukte im Durchschnitt billiger wurden, setzte sich der Preisanstieg bei Markenlebensmitteln fort. Laut AK verteuerten sich die untersuchten Markenprodukte zwischen September 2025 und September 2026 um durchschnittlich 5,3 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich das bei Emmentaler Käse, dessen Preis um 31 Prozent gestiegen ist. Auch Marillenmarmelade und Bohnenkaffee wurden mit jeweils 14 Prozent spürbar teurer. Olivenöl kostete zwölf Prozent mehr, Reis acht Prozent und griffiges Weizenmehl sechs Prozent.

Supermärkte weiterhin teurer als Diskonter

Ein weiterer Unterschied zeigt sich zwischen Supermärkten und Diskontern. Laut Arbeiterkammer waren die untersuchten Produkte in Supermärkten durchschnittlich elf Prozent teurer als bei Diskontern. Für den Preismonitor erhob die AK im September 2026 die Grundpreise von 40 günstigen Lebensmitteln und ausgewählten Reinigungsmitteln in jeweils drei Wiener Filialen von Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Lidl und Penny. Zusätzlich wurden Anfang September die Preise von 31 Markenlebensmitteln in den Onlineshops von Billa und Interspar verglichen. Die Ergebnisse beziehen sich damit auf die untersuchten Wiener Geschäfte und Onlineangebote. Sie zeigen, dass sich die Preise je nach Produkt und Einkaufsort weiterhin deutlich unterscheiden können. Quelle: Arbeiterkammer – AK-Preismonitor vom 13. Oktober 2026

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 07:51 Uhr aktualisiert