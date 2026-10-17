Österreicher krank durch die Arbeit? Diese Zahl aus lässt aufhorchen

Rückenschmerzen, psychische Belastungen und lange Krankenstände: Eine neue WIFO-Studie zeigt, welche enormen Kosten arbeitsbedingte Erkrankungen in Österreich verursachen – und wer dafür aufkommt.

Arbeitsbedingte Erkrankungen verursachen in Österreich enorme Folgekosten. Besonders häufig betroffen sind der Bewegungsapparat und die psychische Gesundheit.

Arbeitsbedingte Erkrankungen verursachen in Österreich enorme Folgekosten. Besonders häufig betroffen sind der Bewegungsapparat und die psychische Gesundheit.

Krank durch den eigenen Job: Das ist für viele Beschäftigte in Österreich Realität. Eine neue Folgestudie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) im Auftrag der Arbeiterkammer Wien zeigt nun das Ausmaß: Arbeitsbedingte Erkrankungen und Unfälle verursachen gesellschaftliche Folgekosten von insgesamt 12,4 Milliarden Euro. Untersucht wurden die langfristigen Folgen jener Fälle, die im Jahr 2023 neu aufgetreten sind.

Rückenschmerzen und psychische Erkrankungen

Besonders auffällig: Fast 90 Prozent der Kosten, rund elf Milliarden Euro, entstehen durch arbeitsbedingte Erkrankungen. Arbeitsunfälle machen hingegen nur etwa 1,4 Milliarden Euro aus. Insgesamt wurden für 2023 mehr als 168.000 arbeitsbedingte Erkrankungen ermittelt. Besonders häufig waren Erkrankungen des Bewegungsapparates mit über 85.000 Fällen. Dazu kamen rund 54.000 neu aufgetretene arbeitsbedingte Depressionen und Angststörungen.

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Wer bezahlt die Milliarden?

Laut Studie tragen die Beschäftigten selbst den größten Teil der Folgekosten, etwa durch Einkommensverluste und gesundheitliche Einschränkungen. Die Verteilung sieht folgendermaßen aus:

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Arbeiterkammer fordert besseren Schutz

Die Arbeiterkammer sieht dringenden Handlungsbedarf. Sie fordert unter anderem verpflichtende arbeitspsychologische Prävention, strengere Schutzmaßnahmen bei schwerer körperlicher Arbeit und besseren Hitzeschutz. „12,4 Milliarden – das ist der Preis, den wir für krankmachende Arbeitsbedingungen bezahlen“, betont Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales der AK Wien. Gesunde Arbeitsplätze seien entscheidend, damit Beschäftigte überhaupt gesund bis zur Pension arbeiten können.