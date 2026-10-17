Schluss mit gefälschten SMS? Neue Regelung soll Österreicher vor Betrug schützen

Betrügerische SMS, die angeblich von Banken oder Unternehmen stammen, sollen in Österreich künftig deutlich schwerer durchkommen. Eine neue Regelung der RTR soll Verbraucher besser vor Phishing schützen.

Eine Nachricht von der Hausbank, eine angeblich fehlgeschlagene Paketzustellung oder eine dringende Zahlungsaufforderung: Betrügerische SMS gehören für viele Menschen längst zum Alltag. Doch damit soll jetzt zumindest teilweise Schluss sein. Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) hat eine neue Maßnahme eingeführt, die das Versenden gefälschter SMS mit bekannten Absendernamen deutlich erschweren soll.

Nur noch registrierte Absender erlaubt

Seit 1. Oktober führt die RTR ein öffentliches Verzeichnis für sogenannte alphanumerische SMS-Absenderkennungen. Dabei handelt es sich um Namen, die statt einer Telefonnummer als Absender einer SMS angezeigt werden, beispielsweise der Name einer Bank oder eines Unternehmens. Künftig dürfen solche Kennungen nur noch verwendet werden, wenn sie im RTR-Verzeichnis eingetragen und dem jeweiligen Absender zugeordnet sind. Nachrichten mit nicht registrierten Kennungen werden nicht zugestellt. „Mit dieser Regulierungsmaßnahme haben wir dem Betrug mittels Phishing-SMS nunmehr für lange Zeit einen Riegel vorgeschoben“, erklärt RTR-Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer.

Bereits mehr als 9.000 Beschwerden

Wie dringend solche Maßnahmen sind, zeigen die aktuellen Zahlen. Allein heuer gingen bei der RTR bereits mehr als 9.000 Beschwerden über betrügerische SMS ein. Die finanziellen Schäden für Betroffene seien häufig beträchtlich. Mittlerweile sind mehr als 8.500 gültige Absenderkennungen registriert. Österreichische Mobilfunkanbieter müssen vor der Zustellung überprüfen, ob die verwendete Kennung tatsächlich zulässig ist. Außerdem ist der direkte Versand von SMS mit solchen textbasierten Absenderkennungen aus dem Ausland an österreichische Kunden künftig untersagt.

Vorsicht bleibt weiterhin wichtig

Die neue Regelung erschwert insbesondere das Vortäuschen bekannter Unternehmensnamen. Einen vollständigen Schutz vor sämtlichen Betrugs-SMS bietet sie allerdings nicht, da Kriminelle weiterhin andere Methoden verwenden können, etwa Nachrichten von gewöhnlichen Telefonnummern. Wer eine verdächtige SMS erhält, sollte deshalb weiterhin keine unbekannten Links öffnen oder persönliche Daten preisgeben. Die Liste der zugelassenen SMS-Absenderkennungen ist öffentlich auf der Website der RTR einsehbar.