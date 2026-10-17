„Sportler:in mit Herz“ 2026: 10.000 Euro für die Wings for Life Stiftung

Der Preis für das humanitäre Engagement ging bei der Lotterien Sporthilfe Gala an jene Menschen, die sich im Rahmen von Wings for Life für die Rückenmarksforschung einsetzen.

Mit der alljährlichen Auszeichnung „Sportler:in mit Herz“ würdigen die Österreichischen Lotterien gemeinsam mit der Österreichischen Sporthilfe und Sports Media Austria seit 2013 das humanitäre Engagement österreichischer Athlet:innen abseits des Wettkampfs. Es ist bereits Tradition, dass die Ehrung im Rahmen der feierlichen Lotterien Sporthilfe Gala stattfindet, die heuer am Abend des 15. Oktober in der Wiener Stadthalle über die Bühne ging.

Preis geht an den „Wings for Life Run“

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis geht 2026 an das von der ehemaligen Inline-Speed-Skaterin Elisabeth Schrenk und dem früheren Leichtathleten Michael Buchleitner eingereichte Projekt des Wings for Life World Run. Die weltumspannende Laufveranstaltung zugunsten der Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung erhielt die meisten Stimmen unter den sieben eingereichten Projekten. Schrenk und Buchleitner organisieren den Wings for Life World Run in Wien. Mit 13.500 Teilnehmer:innen im Mai dieses Jahres ist die Wiener Veranstaltung der weltweit größte Flagship Run dieses globalen Laufevents.

Zwei Ex-Athleten traten auf

Ihren gebührenden Auftritt hatten dabei auch zwei weitere Ex-Athleten: Hannes Kinigadner ist seit einem schweren Sturz bei einem Motorrad-Rennen Rollstuhlfahrer – sein Unfall vor über 20 Jahren gab den Anstoß, Wings for Life ins Leben zu rufen. Auch der ehemalige Radrennfahrer Wolfgang Illek ist seit einem Unfall querschnittgelähmt. Er ist seit Jahren selbst bei Wings for Life engagiert, um Forschungsprojekte voranzutreiben.

Emotionale Übergabe

Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien, übergab die Trophäe in einem von zahlreichen emotionalen Momenten der Lotterien Sporthilfe Gala an die frischgebackenen Preisträger:innen. Das Preisgeld von 10.000 Euro für „Sportler:in mit Herz“ fließt direkt in die Wings for Life Stiftung für Rückenmarksforschung.