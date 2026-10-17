Lotto: Solo-Sechser mit 1,2 Millionen Euro geht nach Niederösterreich

Ein Glückspilz aus Niederösterreich darf sich über einen Millionengewinn freuen. Doch auch in anderen Bundesländern wurde bei der Lotto-Ziehung am Freitag ordentlich abgeräumt.

Die Lotto-Ziehung am Freitag, dem 16. Oktober 2026, brachte gleich mehreren Spielern in Österreich einen beachtlichen Geldgewinn. Besonders groß war die Freude wohl in Niederösterreich: Dort gelang einem Spielteilnehmer mit den Zahlen 3, 9, 10, 16, 21 und 44 ein Solo-Sechser. Der Gewinn: exakt 1,2 Millionen Euro.

Fast 37.000 Euro gehen nach Kärnten

Doch auch in Kärnten gab es Grund zur Freude. Insgesamt wurden vier Fünfer mit Zusatzzahl erzielt, die jeweils knapp 37.000 Euro wert sind. Einer davon wurde in Kärnten getippt. Die weiteren Gewinne gingen nach Tirol, Niederösterreich und an einen Spielteilnehmer auf der Onlineplattform win2day. Zusätzlich wurde unter allen abgegebenen Tipps ein Sondergewinn von 30.000 Euro verlost. Dieser ging nach Oberösterreich.

Nächste Chance auf 1,2 Millionen Euro

Wer diesmal kein Glück hatte, bekommt bereits am Sonntag, dem 18. Oktober, die nächste Gelegenheit. Dann warten beim Lotto-Sechser erneut 1,2 Millionen Euro. Bei LottoPlus gab es am Freitag bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Deshalb wurde die jeweilige Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Insgesamt durften sich bei beiden Ziehungen jeweils 22 Gewinner über etwas mehr als 5.000 Euro freuen. Am Sonntag warten bei LottoPlus jeweils 80.000 Euro auf einen Sechser.

Joker-Jackpot steigt auf 300.000 Euro

Auch beim Joker blieb der Hauptgewinn am Freitag aus. Da niemand die richtige Zahlenkombination auf seinem Tippschein hatte, steigt der Jackpot für Sonntag auf 300.000 Euro. Moderiert wird die nächste Ziehung von Evelyn Vysher. Alle Gewinnzahlen und Quoten gibt es unter Lotto-Zahlen und Quoten.