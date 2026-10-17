Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Österreichische Lotterien / Raimund Nics
Ein Bild auf 5min.at zeigt weiße Kugeln mit grünen Zahlen darauf, die sich in einem Trichter befinden.
Ein einziger Lotto-Tipp brachte am Freitag einen Gewinn von 1,2 Millionen Euro. Auch mehrere Fünfer mit Zusatzzahl wurden erzielt.
Österreich
17/10/2026
Lottoglück

Lotto: Solo-Sechser mit 1,2 Millionen Euro geht nach Niederösterreich

Ein Glückspilz aus Niederösterreich darf sich über einen Millionengewinn freuen. Doch auch in anderen Bundesländern wurde bei der Lotto-Ziehung am Freitag ordentlich abgeräumt.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(244 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Lotto-Ziehung am Freitag, dem 16. Oktober 2026, brachte gleich mehreren Spielern in Österreich einen beachtlichen Geldgewinn. Besonders groß war die Freude wohl in Niederösterreich: Dort gelang einem Spielteilnehmer mit den Zahlen 3, 9, 10, 16, 21 und 44 ein Solo-Sechser. Der Gewinn: exakt 1,2 Millionen Euro.

Fast 37.000 Euro gehen nach Kärnten

Doch auch in Kärnten gab es Grund zur Freude. Insgesamt wurden vier Fünfer mit Zusatzzahl erzielt, die jeweils knapp 37.000 Euro wert sind. Einer davon wurde in Kärnten getippt. Die weiteren Gewinne gingen nach Tirol, Niederösterreich und an einen Spielteilnehmer auf der Onlineplattform win2day. Zusätzlich wurde unter allen abgegebenen Tipps ein Sondergewinn von 30.000 Euro verlost. Dieser ging nach Oberösterreich.

Nächste Chance auf 1,2 Millionen Euro

Wer diesmal kein Glück hatte, bekommt bereits am Sonntag, dem 18. Oktober, die nächste Gelegenheit. Dann warten beim Lotto-Sechser erneut 1,2 Millionen Euro. Bei LottoPlus gab es am Freitag bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Deshalb wurde die jeweilige Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Insgesamt durften sich bei beiden Ziehungen jeweils 22 Gewinner über etwas mehr als 5.000 Euro freuen. Am Sonntag warten bei LottoPlus jeweils 80.000 Euro auf einen Sechser.

Joker-Jackpot steigt auf 300.000 Euro

Auch beim Joker blieb der Hauptgewinn am Freitag aus. Da niemand die richtige Zahlenkombination auf seinem Tippschein hatte, steigt der Jackpot für Sonntag auf 300.000 Euro. Moderiert wird die nächste Ziehung von Evelyn Vysher. Alle Gewinnzahlen und Quoten gibt es unter Lotto-Zahlen und Quoten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at