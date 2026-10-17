Salmonellen-Alarm bei Tomaten: Bereits sieben Österreicher im Krankenhaus

Vorsicht beim nächsten Einkauf: Die AGES warnt vor Cocktailtomaten aus zwei Regionen Siziliens. Sie stehen im Zusammenhang mit einem Salmonellen-Ausbruch. Auch in Österreich sind bereits Menschen erkrankt.

Tomaten gehören für viele Menschen täglich auf den Speiseplan, ob im Salat, auf dem Brot oder als kleiner Snack zwischendurch. Doch bei bestimmten Cocktailtomaten ist derzeit Vorsicht geboten. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Freitag, dem 16. Oktober 2026, eine offizielle Lebensmittelwarnung veröffentlicht. Hintergrund ist ein Salmonellen-Ausbruch, der mittlerweile mehrere europäische Länder betrifft.

Diese Tomaten sind betroffen

Die Warnung betrifft Cocktailtomaten aus den sizilianischen Regionen Ragusa und Caltanissetta. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Salmonellen-Typ Salmonella Strathcona, der seit mehreren Jahren wiederholt Erkrankungen verursacht. Die AGES rät ausdrücklich davon ab, Cocktailtomaten aus diesen beiden Regionen roh zu essen. Stattdessen sollten sie vor dem Verzehr gründlich durcherhitzt werden. Besonders wichtig: Einfaches Abwaschen reicht möglicherweise nicht aus. Denn Salmonellen können sich unter bestimmten Bedingungen auch im Inneren der Tomaten befinden. Wasser kann zwar oberflächliche Verunreinigungen reduzieren, bietet aber keinen vollständigen Schutz.

Bereits 29 Erkrankungen in Österreich

Seit Ende Juli wurden in Österreich insgesamt 29 Fälle registriert. Davon gelten 21 als mikrobiologisch bestätigt, acht weitere als wahrscheinliche Ausbruchsfälle. Sieben Betroffene mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die Erkrankungen verteilen sich auf mehrere Bundesländer: Bundesland Erkrankungsfälle

Oberösterreich: 7

Wien: 6

Salzburg: 6

Tirol: 3

Niederösterreich: 3

Steiermark: 3

Kärnten: 1

Europaweit wurden seit Juli 2026 bereits mehr als 160 bestätigte Fälle in zehn Ländern erfasst. Bei über 100 weiteren Fällen steht die endgültige Bestätigung noch aus.

Ursache könnte seit Jahren bestehen

Besonders auffällig ist, dass es sich nicht um den ersten Ausbruch handelt. Seit Anfang 2023 wurden europaweit mehr als 800 bestätigte Erkrankungen in über 17 Ländern registriert. Bereits Ende 2025 konnte die AGES den betreffenden Salmonellenstamm in Bio-Cherrytomaten aus Sizilien nachweisen. Derselbe Erreger wurde außerdem im Bewässerungswasser eines sizilianischen Tomatenproduzenten entdeckt. Die genetische Ähnlichkeit der untersuchten Erreger deutet darauf hin, dass die Kontaminationsquelle möglicherweise schon seit Jahren besteht. Solange belastete Tomaten in den Handel gelangen, besteht laut europäischer Gesundheitsbehörde ECDC weiterhin ein Infektionsrisiko.

Was Verbraucher jetzt beachten sollten

Wer Cocktailtomaten aus Ragusa oder Caltanissetta zu Hause hat, sollte diese keinesfalls roh verzehren. Die AGES empfiehlt, betroffene Tomaten nur ausreichend durcherhitzt zu essen. Die Warnung bezieht sich ausdrücklich auf die genannten Herkunftsregionen und bedeutet nicht, dass sämtliche Tomaten aus Italien betroffen sind. Weitere Informationen gibt es direkt bei der AGES.