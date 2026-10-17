„Super El Nino“: Was macht das „Christkind“ mit dem Wetter in Österreich?

In den kommenden Wochen und Monaten wird wohl ein besonders starkes El-Nino-Ereignis starten. Wie sieht es hier aktuell aus und was bedeutet das auch für Österreich? Wir haben die neuesten Entwicklungen und Antworten für euch.

Die Warnungen vor dem kommenden und besonders starken El-Nino-Ereignis werden immer mehr und immer lauter. So spricht Meteorologe Dominik Jung in seiner Wetterkolumne bei „op-online“ von Entwicklungen, „die die Wetterwelt noch nicht erlebt“ hat. Der tropische Pazifik hat sich nämlich besonders stark erwärmt und so manches Wettermodell geht sogar noch von einer Verschärfung der Lage aus.

Was ist ein El Nino?

El Nino ist ein in der Regel alle zwei bis sieben Jahre natürlich auftretendes Phänomen, das eine ungewöhnlich starke Erwärmung der Oberfläche des tropischen und südlichen Pazifiks beschreibt. Übersetzt heißt es so viel wie „das Kind“, „der Junge“ bzw. in diesem speziellen Fall „das Christkind“, weil es häufig rund um die Weihnachtszeit vor der Westküste Südamerikas auftritt.

Diese Regionen sind vom El Nino typischerweise am stärksten betroffen

Die stärksten Auswirkungen dieses Wetterphänomens bekommen dabei der Osten und Westen des südlichen und zentralen Pazifiks zu spüren. So bringt El Nino in Australien, Indonesien und allgemein in südlichen Teilen Ostasiens große Trockenheit, extreme Hitze und ein drastisch erhöhtes Wald- und Buschbrandrisiko. Gänzlich anders sieht es dagegen im westlichen Südamerika aus. Hier steigt das Risiko von Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Im zentralen und östlichen Pazifik steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Hurrikane. Experten erwarten, dass das El Nino-Phänomen bis in den Februar hineinreichen könnte – und damit möglicherweise zum stärksten Ereignis seit mindestens 1950, wo man mit den Aufzeichnungen begonnen hat, werden könnte.

Welche Auswirkungen hat El Nino auf Österreich?

Eher komplexer und unklarer steht es dabei um die Auswirkungen in (Mittel-)Europa und damit auch in Österreich. GeoSphere Austria-Experte Klaus Haslinger hat etwa gegenüber 5 Minuten verraten, dass das „schwierig vorherzusagen“ sei. Und: „Generell sind die Auswirkungen in Mitteleuropa gering, wenn überhaupt nachweisbar. Manchmal kann man ein Signal feststellen. Wenn das der Fall ist, dann wird der Winter in Nord- und Mitteleuropa eher milder und feuchter, im Süden trockener.“ Und Meteorologe Jung meinte außerdem noch, dass ein starker El Nino den Polarwirbel stören könnte. Bei einem Einbruch würde binnen Tagen kalte Luft aus Skandinavien nach Mitteleuropa strömen. Alles dazu auch hier: Super-El-Nino: Chancen auf Schnee zu Weihnachten steigen.

Meerestemperatur deutlich überdurchschnittlich: „Super El Nino“ kündigt sich an

Im Moment befindet man sich übrigens noch in der „Aufbauphase“ des El Nino, der Höhepunkt wird im Winter erwartet. Wie bereits erwähnt liegen die Wassertemperaturen in einem gewissen Bereich des tropischen Pazifiks, der herangezogen wird, um El Nino bzw. La Nina-Zustände abzubilden, deutlich über den Normalwerten. Es kündigt sich daher ein so genannter „Super El Nino“ an. Von einem solchen spricht man dann, wenn die Anomalie der Oberflächentemperatur bei über zwei Grad liegt. Diese Werte sind schon deutlich übertroffen, der Peak wird hier mit November erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 17:18 Uhr aktualisiert