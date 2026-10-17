Wetter schlägt um: Wo Schnee und kräftiger Regen in Österreich möglich sind

Während das österreichische Wetter in den vergangenen Tagen nicht allzu spannend war, deutet sich in der kommenden Woche eine Wetteränderung hierzulande an. Mancherorts ist Schnee bis herunter in die höchsten Täler möglich.

Bereits am Samstag, 17. Oktober 2026, steigt vor allem am Abend die Wahrscheinlichkeit für kurze Regenschauer von Vorarlberg über Nordtirol, das nördliche Salzburger Land bis nach Oberösterreich langsam an und erreicht später dann eventuell auch das Waldviertel. Diese sind aber voraussichtlich weder ergiebig noch flächendeckend. Anders stellt sich das Ganze dann aber ab der Wochenmitte dar.

Störungszone und Mittelmeertief ab Mittwoch wetterbestimmend

Während ein Zwischenhoch nämlich vor allem am Sonntag und Montag, teils bei föhnigen Bedingungen auch am Dienstag, noch herbstlich nebelig und sonnige Verhältnisse bringt, wird ab Mittwoch wohl eine Störungszone und ein Mittelmeertief wetterbestimmend, so die GeoSphere Austria. Die Experten betonen jedoch: „Die genaue Wetterentwicklung ist allerdings noch unsicher.“

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Teils kräftiger Regen kommt auf Österreich zu

Eine Prognose wagt man trotzdem. Demnach soll es an der Alpensüdseite bis zur Koralpe sowie generell auch im Westen häufig und zeitweise kräftig regnen. „Weiter im Norden und nach Osten zu ziehen zwar auch Wolkenfelder durch, hier regnet es aber oft nur ab und zu ein wenig“, so die Meteorologen. Noch spannender wird es dann in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstag selbst. Da bringt eine Störungszone von Südwesten her recht verbreitet Regen und Regenschauer. Und: „Die Schneefallgrenze sinkt von Westen her gegen 1.400 Meter Seehöhe.“ In Vorarlberg könnte es stellenweise sogar bis auf 1.200 Meter herunterschneien, heißt es.

Regen und Schneefall breiten sich auf Großteil des Alpenraumes aus

Ähnlich klingt das auch in einer Wetterprognose von ORF-Meteorologe Sigi Fink auf Facebook. Rund um den 20., 21. und 22. Oktober (Dienstag bis Donnerstag) würde das Wetter demnach umschlagen und teils kräftigen Regen bringen. „Schneefall gegen Ende hin bis in höhere Täler möglich“, so der Experte. Regen und Schneefall würden sich allgemein auf den Großteil des Alpenraumes ausbreiten. Aber: „Dauerhaft nasses Wetter ist weiter nicht in Sicht.“