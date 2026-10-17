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Das Bild auf 5min.at zeigt Wetter in Österreich.
Mancherorts ist am Vormittag noch Nebel möglich.
Österreich
17/10/2026
Am Sonntag

Nebel lichtet sich teils erst um Mittag: So wird das Wetter in Österreich

Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad wird der Sonntag in Österreich seinem Namen meist absolut gerecht. Nur der Nebel kann mancherorts am Vormittag noch hartnäckig stören.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Ein wetterbestimmendes Zwischenhoch legt sich am Sonntag, 18. Oktober, über Österreich. In manchen Becken und Tälern gibt es zwar zunächst Nebel- und Hochnebelfelder, diese lichten sich zum Teil erst um die Mittagszeit. Aber: „Abseits und nach Auflösung des Nebels ist es überwiegend sonnig, es zeigen sich nur dünne hohe Wolkenfelder am Himmel“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Bei schwach bis mäßigem und im westlichen Donauraum abschnittsweise lebhaftem Ostwind liegen die Temperaturen in der Früh bei zwei bis zehn Grad und erreichen im Tagesverlauf bis zu elf bis knapp 20 Grad.

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