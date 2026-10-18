Tiefstehende Sonne: Wann und wo du auf der Autobahn anhalten darfst

Die tiefstehende Herbstsonne kann Autofahrer in Österreich gefährlich blenden. Der ARBÖ erklärt, wann du deshalb sogar auf der Autobahn anhalten darfst und worauf du dabei achten musst.

Die tiefstehende Herbstsonne kann Autofahrer stark blenden und sogar zu Unfällen führen. Wer trotz schlechter Sicht weiterfährt, muss mit rechtlichen Folgen rechnen.

Die tiefstehende Herbstsonne kann Autofahrer stark blenden und sogar zu Unfällen führen. Wer trotz schlechter Sicht weiterfährt, muss mit rechtlichen Folgen rechnen.

Der Herbst zeigt sich derzeit von seiner schönsten Seite. Doch gerade die tiefstehende Sonne kann auf Österreichs Straßen gefährlich werden. Besonders in den Morgen- und Abendstunden kann sie Autofahrer so stark blenden, dass sie die Straße kaum noch erkennen. „Besonders morgens kann der Stand der Sonne dazu führen, dass man nahezu im Blindflug unterwegs ist“, erklärt ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht. Die eingeschränkte Sicht kann die Reaktionszeit verringern und damit das Unfallrisiko erhöhen.

Nasses Laub blendet

Noch gefährlicher wird es, wenn buntes Herbstlaub auf nassen Straßen liegt. Das Sonnenlicht wird dadurch reflektiert und die Blendung zusätzlich verstärkt. Besonders aufpassen solltest du auch beim Abbiegen und an Kreuzungen. Denn Motorradfahrer können durch die tiefstehende Sonne und ihre schmale Silhouette leicht übersehen werden. Für sie besteht deshalb ein besonders hohes Risiko.

Unfall trotz Blendung

Wer wegen der Sonne kaum noch etwas sieht, sollte keinesfalls einfach ungebremst weiterfahren. Kommt es zu einem Unfall, kann die starke Blendung auch rechtliche Folgen nicht ausschließen. ARBÖ-Rechtsexperte Johann Kopinits stellt klar: „Wenn trotz massiver Blendung durch tiefstehende Sonne gefahren wird, befreit dies nicht von einem Verschulden am Zustandekommen des Unfalls.“ Laut ARBÖ können nach einem solchen Unfall sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Das rät der ARBÖ

Damit du trotz tiefstehender Sonne sicher unterwegs bist, empfiehlt der ARBÖ einige Vorsichtsmaßnahmen. Besonders wichtig ist eine saubere Windschutzscheibe – und zwar innen und außen. Denn Schmutzschlieren können zusätzliche Lichtreflexionen verursachen, wodurch Gefahren zu spät oder gar nicht erkannt werden. Außerdem solltest du ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten und deine Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse anpassen.

Anhalten ist erlaubt

Reichen diese Maßnahmen nicht aus, dürfen Autofahrer ihr Fahrzeug auch anhalten. Dabei sollte es so weit rechts wie möglich am Straßenrand abgestellt werden. Selbst auf Autobahnen ist laut ARBÖ das Anhalten am Pannenstreifen erlaubt, wenn die Fahrbahn wegen der blendenden Sonne nicht mehr erkannt werden kann. So lässt sich verhindern, dass aus einer kurzen Blendung eine gefährliche Situation wird.