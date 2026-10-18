300 Meter abgestürzt: Für US-Amerikanerin kam jede Hilfe zu spät

Im italienischen Trentino führte ein Ausrutscher an einer ausgesetzten Stelle des Sass Pordoi zu einer Tragödie.

Bei einem tragischen Unfall in den Dolomiten ist am Samstag eine US-amerikanische Wanderin ums Leben gekommen. Die Frau befand sich am Sass Pordoi nahe der Pordoi-Scharte auf rund 2.750 Metern Höhe, als sie an einer ausgesetzten Stelle ausrutschte und etwa 300 Meter in die Tiefe stürzte.

Nur noch Tod festgestellt

Laut italienischen Medienberichten hatten andere Wanderer den Absturz beobachtet und gegen 12 Uhr den Notruf gewählt. Für die Verunglückte kam jedoch jede Hilfe zu spät: Die alarmierten Einsatzkräfte der Bergrettung und die Besatzung eines Rettungshubschraubers konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen.