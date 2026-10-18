Regierung einigt sich bei bei Uni-Budget, Medienpaket und neuem „Zukunftsdepot“

Die Koalition hat sich auf zentrale Vorhaben geeinigt: Das Uni-Budget bleibt fixiert, für Neugeborene kommt ein 500-Euro-Startbonus und Medien erhalten ein Förderpaket. Kritik kommt von Opposition und Hochschulen.

16 Milliarden Euro für Universitäten

Von 2028 bis 2030 wird den heimischen Universitäten ein Finanzrahmen von insgesamt 16 Milliarden Euro zugesichert. Damit bleibt die Dotierung auf dem bisherigen Niveau, was den Hochschulen zwar Planungssicherheit gibt, jedoch deutlich hinter den geforderten 18 Milliarden Euro zur Abdeckung der Inflation zurückbleibt. Während die Regierungsspitze betont, dass die Mittel abgesichert sind und auf neue oder höhere Studienbeiträge verzichtet wird, stoßen die Zahlen auf Widerstand. Rektoren, die Österreichische HochschülerInnenschaft sowie Vertretungen des wissenschaftlichen Personals warnen vor gravierenden Qualitätseinbußen in Lehre und Forschung sowie einem drohenden Stellenabbau. Auch Befürchtungen bezüglich negativer Auswirkungen auf den Medizinbetrieb und die klinische Versorgung wurden geäußert.

„Zukunftsdepot“: 500 Euro Startbonus

Als neue Maßnahme zur Vorsorge wurde das sogenannte „Zukunftsdepot“ fixiert. Für alle ab dem Jahr 2027 geborenen Kinder stellt der Staat eine Anschubfinanzierung von 500 Euro bereit. Eltern haben künftig die Möglichkeit, jährlich bis zu 5.000 Euro für ihren Nachwuchs anzulegen. Die angesammelten Beträge können mit Erreichen der Volljährigkeit abgabenfrei entnommen werden. Die erforderlichen Mittel für Startbonus und Steuerbefreiungen sind laut Regierungsangaben im Budget bereits abgedeckt.

Medienförderung

Auch im Medienbereich wurde ein Finanzierungskonzept verabschiedet. Das Paket umfasst ein Volumen von 50 Millionen Euro und sieht für die Jahre 2027 und 2028 jeweils 26,5 Millionen Euro zur Unterstützung der Print-Zustellung sowie jährlich 24 Millionen Euro für den digitalen Wandel vor. Ergänzend soll der rechtliche Schutz von Journalisten gestärkt werden.

Neugestaltung der Sozialhilfe

Hinsichtlich der Neugestaltung der Sozialhilfe befindet sich die Führungsebene nach eigenen Angaben „auf der Zielgeraden“. Das geplante Modell sieht unter anderem eine vorgelagerte Integrationsphase mit reduzierten Zuwendungen vor. Bevor die Reform finalisiert werden kann, stehen noch Abstimmungen mit den Bundesländern aus.

Kritik seitens der Opposition

Aus den Reihen der Opposition hagelte es umgehend Kritik. Seitens der FPÖ wurde das Paket als unzureichend bezeichnet, da die finanziellen Entlastungen an den realen Sorgen der Bevölkerung vorbeigehen würden. Die Grünen bemängelten insbesondere die Budgetierung der Hochschulen und sprachen von einem Spardiktat zulasten des Wissenschaftsstandorts.