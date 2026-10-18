Grusel-Produkt bei BILLA: Kurzzeit-Angebot spaltet die Österreicher

Bei BILLA wird in den kommenden Wochen österreichweit im Rahmen einer jährlichen Aktion wieder der Halloween-Leberkäse angeboten. Im Angebot ist er dabei bis Anfang November, die Meinungen gehen teils weit auseinander.

Er ist schwarz-rot und liegt einmal im Jahr bei BILLA dort, wo sonst Fleischleibchen, Schnitzel und „normaler“ Leberkäse liegt: der Halloween-Leberkäse. Pünktlich zur gruseligen Jahreszeit, findet auch das Grusel-Produkt wieder Einzug beim Supermarkt-Riesen. In sozialen Medien hat man dieses auch schon angekündigt: „Unsere Halloween-Leberkässemmel ist wieder da. Wer wagt einen Biss?“, schreibt man dort. Erhältlich ist er laut Aushang in einer Filiale bis 4. November bzw. so lange der Vorrat in der jeweiligen Filiale reicht.

©5 Minuten Der Halloween-Leberkäse ist bei BILLA nun wieder erhältlich.

BILLA: „Mutige testen, die anderen urteilen“

Die Reaktionen auf den schwarz-roten Leberkäse könnten dabei nicht unterschiedlicher sein. „Schmeckt besser als er aussieht“, meint etwa eine Frau in den Kommentaren. Eine andere scheint ihn noch nicht probiert zu haben, meint aber: „Das kann nicht gut sein.“ Von BILLA hat sie für diesen Kommentar sogar eine Antwort bekommen. Und zwar: „Mutige testen, die anderen urteilen.“ Und dass auch Geschmäcker verschieden sein können, zeigen die Kommentare ebenfalls. Von „nicht so meins“ und „uns hat es nicht geschmeckt“ bis hin zu „schmeckt besser, als er aussieht“ und „vorzüglicher Geschmack“ ist so ziemlich alles mit dabei.

Keks-Rückruf bei BILLA

Derzeit wird bei BILLA übrigens ein Weihnachts- bzw. Vor-Weihnachts-Produkt zurückgerufen. Der Grund dafür liegt bei einer falschen Verpackung bzw. Banderole und damit einhergehend nicht korrekten Allergeninformationen bei einzelnen Verpackungen. Alles dazu auch hier: Keks-Rückruf bei BILLA: Wer dieses Produkt nicht essen sollte.