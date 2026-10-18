„Du wirst jetzt langsam alt“: TV-Ansage sorgt für Zündstoff

Die neue Show "REALITY, OIDA" begleitet heimische Promis durch ihren Alltag aus Party, Flirts und Zoff. In der neuesten Folge schießt Adriana scharf gegen Sabrina.

Sorgt für Zündstoff bei „REALITY, OIDA!“: Während Sabrina ihr neues Image feiert, schießt Adriana gemeinsam mit Sabrinas Ex Daniel scharf gegen sie.

Sorgt für Zündstoff bei „REALITY, OIDA!“: Während Sabrina ihr neues Image feiert, schießt Adriana gemeinsam mit Sabrinas Ex Daniel scharf gegen sie.

Während Sabrina Wlk bei einem Rebranding-Empfang ihr neues Image präsentiert, feiert Adriana Vasic mit Sabrinas Ex-Freund Daniel eine Party – und teilt gegen ihre TV-Konkurrentin aus.

Neuanfang bei Sabrina

Bei einem Rebranding-Empfang in den eigenen vier Wänden stellt Sabrina Familie, Freunden und Geschäftspartnern ihr neues Auftreten vor. Nachdem sie sich operative Eingriffe rückgängig machen ließ, möchte sie weg vom Image der „Reality-Barbie“. Sabrina betont, dass sie das Reality-TV nutzen wolle, um eine Community aufzubauen und als Geschäftsfrau ernst genommen zu werden – etwa durch Aufklärung über ästhetische Eingriffe.

Party mit dem Ex-Freund

Parallel dazu veranstaltet Adriana Vasic in Wiener Neudorf eine „Project X“-Party. Beim Aufbau hilft ihr ausgerechnet Sabrinas Ex-Freund Daniel Fischer. Während Daniel erklärt, dass sie sich gut verstehen und er gerne hilft, deutet Adriana scherzhaft an, dass Daniel nach etwas Alkohol versuchen könnte, mit ihr zu schmusen.

©ATV | Die neue Show „REALITY, OIDA“ begleitet heimische Promis durch ihren Alltag aus Party, Flirts und Zoff. ©ATV | In der neuesten Folge schießt Adriana scharf gegen Sabrina.

Deutliche Worte in Richtung Sabrina

Zwischen den beiden Reality-Darstellerinnen schwelt schon länger ein Streit über die Frage, wer die wahre „Barbie“ sei. Adriana nutzt die Gelegenheit für eine direkte Ansage an Sabrina: „Du wirst jetzt langsam alt und kannst uns die Reality-Bubble übergeben.“ Obendrein macht es Adriana sichtlich Spaß, dass Sabrina sie zusammen mit Daniel sehen könnte. Zu sehen ist das Ganze am Montag um 20.15 Uhr bei „REALITY, OIDA! Bussi, Beef & Party“ auf JOYN und ATV.