„Tier des Jahres 2027“ gesucht: Diese Fellnasen stehen zur Auswahl

Der Naturschutzbund Österreich ruft wieder zur öffentlichen Abstimmung auf. Für die Wahl zum „Tier des Jahres 2027“ stehen heuer drei heimische Säugetiere bereit, deren natürliche Lebensräume zunehmend unter Druck geraten.

Im Rennen um den begehrten Titel stellen sich diesmal der Biber, der Steinmarder und die Zwergmaus dem Votum der Bevölkerung. Alle drei Arten eint ein gemeinsames Problem: Sie leiden massiv unter der Zerschneidung unserer Landschaften und sind dringend auf zusammenhängende, naturnahe Lebensräume angewiesen.

Drei Kandidaten im Überblick Der Biber (Castor fiber): Der imposante Baumeister zählt zu den wichtigsten Gestaltern heimischer Gewässerlandschaften. Mit seinen stetig nachwachsenden Nagezähnen fällt der reine Vegetarier Bäume, baut Dämme und schafft durch die Wiedervernässung ökologische Nischen für zahlreiche andere Arten.

Der imposante Baumeister zählt zu den wichtigsten Gestaltern heimischer Gewässerlandschaften. Mit seinen stetig nachwachsenden Nagezähnen fällt der reine Vegetarier Bäume, baut Dämme und schafft durch die Wiedervernässung ökologische Nischen für zahlreiche andere Arten. Der Steinmarder (Martes foina): Der nachtaktive Allesfresser gilt als ausgesprochener Kulturfolger und ist oft nahe menschlicher Siedlungen zu finden. Er nutzt Holzstapel oder Gebäude als Tagesversteck und bringt nach neun Monaten Tragezeit im Frühjahr seine Jungen zur Welt.

Der nachtaktive Allesfresser gilt als ausgesprochener Kulturfolger und ist oft nahe menschlicher Siedlungen zu finden. Er nutzt Holzstapel oder Gebäude als Tagesversteck und bringt nach neun Monaten Tragezeit im Frühjahr seine Jungen zur Welt. Die Zwergmaus (Micromys minutus): Das kleinste Nagetier Österreichs ist dank seines greiffähigen Schwanzes ein geschickter Halmkletterer. Die kleinen Nager bauen kunstvolle, kugelförmige Nester an Pflanzenhalmen, leiden jedoch stark unter der Intensivierung der Landwirtschaft.

©apodemusOG | Der Naturschutzbund Österreich ruft wieder zur öffentlichen Abstimmung auf.

Voting noch bis zum 1. November 2026

Interessierte können noch bis zum Sonntag, dem 1. November 2026, auf der Website des Naturschutzbundes für ihren Favoriten votieren. Ziel der Aktion ist es, Aufmerksamkeit für die Gefährdung der Tiere und den Erhalt der heimischen Naturvielfalt zu schaffen. Unter allen Teilnehmenden werden zudem Natur-Bücher verlost, wird abschließend mitgeteilt.