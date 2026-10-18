ÖGK-Geld: Österreicher warten wochenlang auf Rückerstattung – wie es schneller geht

Gleich mehrere Leser haben sich in den vergangenen Tagen an die Redaktion gewandt und mitgeteilt, dass sie bereits seit mehreren Wochen auf die Kostenrückerstattung der ÖGK warten. Wir haben nun nachgefragt.

Die ÖGK erklärt, wie lange die Rückerstattung aktuell dauert und warum sie manchmal auch länger dauern kann.

Die ÖGK erklärt, wie lange die Rückerstattung aktuell dauert und warum sie manchmal auch länger dauern kann.

„Ich warte seit August auf mein Geld. Was ist da los?“, fragt sich etwa ein Leser gegenüber der Redaktion. Eine weitere Leserin meint, sie hätte überhaupt schon im Juli insgesamt neun Rechnungen eingereicht. „Ich warte immer noch auf die Refundierung“, erklärt sie. Seitens der Gesundheitskasse heißt es nun auf Nachfrage von 5 Minuten, dass man auf eine starke Versorgung der Versicherten setzen würde: „Für Leistungen bei Wahlärztinnen und Wahlärzten erfolgt die Kostenerstattung auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.“

So lange muss man aktuell auf die ÖGK-Rückerstattung warten

Tatsächlich würde die Bearbeitungszeit der meisten Einreichungen aktuell rund eineinhalb Monate in Anspruch nehmen. Das betrifft vor allem die Einreichung von Patienten selbst. Deutlich schneller geht es österreichweit bei Einreichungen via „WAH-Online“. Hier liegen die Bearbeitungszeiten bei rund ein bis zwei Wochen, so die ÖGK. Bei WAH-Online handelt es sich um ein System, mit dem Wahlbehandler (Wahlärzte bzw. Wahltherapeuten) bezahlte Honorarnoten mit Zustimmung der Patienten online zur Kostenerstattung senden können. Vorteil für Versicherte: Sie müssen die Rechnung(en) nicht mehr selbst einreichen. Reicht man die Rechnung selbst ein, muss man sich also mit längeren Wartezeiten zufriedengeben.

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Was Bearbeitungszeiten noch verlängern kann

Wie die Bearbeitungszeiten noch länger als die angesprochenen rund eineinhalb Monate werden können? Das geschieht laut ÖGK unter anderem dann, „wenn Unterlagen der Versicherten fehlen oder Daten nicht vollständig und strukturiert übermittelt werden“. Man versichert gegenüber 5 Minuten allerdings: „Die ÖGK arbeitet laufend daran, die Abläufe durch Digitalisierung und Automatisierung zu verbessern.“

KI unterstützt, ÖGK-Mitarbeiter prüfen individuell

Dazu hat man auch künstliche Intelligenz im Einsatz. Dennoch würde die Prüfung des Anspruchs auf Kostenerstattung freilich weiterhin nach den geltenden Regeln erfolgen. Und: „Ist eine individuelle Prüfung erforderlich, muss dies durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen.“ Abschließend heißt es seitens der ÖGK gegenüber 5 Minuten noch: „Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei fehlender Rückerstattung und Unsicherheit über den Bearbeitungsstand direkt bei der ÖGK nachzufragen.“

ÖGK-Rechnungen für planbare Krankentransporte kommen nun

Apropos ÖGK: Wir haben vergangene Woche exklusiv bzw. zuerst über die kommende Rechnungswelle planbarer Krankentransporte berichtet. Für diese muss in gewissen Fällen ein Unkostenbeitrag in Höhe der einfachen oder doppelten Rezeptgebühr entrichtet werden. Ab Mitte Oktober kommen dafür die Rechnungen für die Monate April bis Juni – und zwar insgesamt rund 87.000 Stück. Alles dazu auch hier: Über 80.000 Briefe: ÖGK schickt tausenden Österreichern jetzt Rechnungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 12:32 Uhr aktualisiert