Fiese Fallen: So wollen Betrüger Österreicher abzocken

Internetkriminelle nutzen immer raffiniertere Methoden, um Bürger sowie Unternehmen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) schlägt erneut Alarm und mahnt zur erhöhten Vorsicht.

Die Maschen der Cyberkriminellen werden spürbar professioneller. Mit gefälschten SMS, E-Mails, Nachrichten über Messenger-Dienste, Telefonanrufen und Postings in sozialen Netzwerken versuchen Kriminelle, vertrauliche Daten abzugreifen oder direkte Geldüberweisungen zu ergaunern. Dabei täuschen sie vor, im Namen offizieller Stellen wie dem BMF, dem Finanzamt Österreich, dem Zollamt oder direkt über die Plattform FinanzOnline zu agieren. Sogar optisch täuschend echte Nachbildungen von Bescheiden und Webseiten kommen zum Einsatz.

Diese Maschen nutzen Betrüger aktuell: Versprechen von angeblichen Steuerrückzahlungen und Gutschriften

Falsche Benachrichtigungen zum ausstehenden Klimabonus

Gefälschte Bestätigungsaufforderungen für die Auszahlung der Familienbeihilfe

Warnungen vor verdächtigen Logins oder nötigen Daten-Updates bei FinanzOnline

Gefälschte Zahlungsaufforderungen und Drohungen mit Pfändungen

Erfundene Überprüfungs- und Meldepflichten bezüglich Krypto-Vermögen

Sobald du Zweifel hast …

Die Finanzbehörden betonen ausdrücklich, dass offizielle Aufforderungen zur Übermittlung sensibler Daten niemals über unsichere Links oder formlose Textnachrichten erfolgen. Wer Zweifel an der Echtheit einer Nachricht hat, sollte sich direkt an die offiziellen Stellen wenden und keinesfalls Links anklicken oder Geld überweisen.

©BMF | So sehen beispielsweise solche Nachrichten oder … ©BMF | … betrügerischen SMS aus.

Was du beachten solltest

Das BMF betont, dass es sich hierbei um Betrugsversuche handelt und die versendeten Nachrichten, Webseiten und Anhänge Fälschungen darstellen. Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von digital signierten Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf. Informationen zur Amtssignatur und zur Verifizierung amtssignierter Schriftstücke findest du auf der Webseite des BMF.

Das empfiehlt das BMF: Wenn du Nachrichten mit ähnlichen Inhalten oder Anrufe mit ähnlichen Aufforderungen erhalten, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Betrugsversuch. Folge in keinem Fall den Anweisungen

Gib niemals persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt!

Klicke in Nachrichten keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien

Das BMF empfiehlt, solche Nachrichten sofort zu löschen und solche Anrufe sofort zu beenden

Sei vorsichtig und hinterfrage und prüfe stets die Plausibilität und die Echtheit solcher Nachrichten und Anrufe

Eruiere im Zweifel immer die offizielle Telefonnummer der vermeintlichen Stelle, die die Nachricht versendet oder den Anruf durchgeführt hat, und führen Sie einen Rückruf durch.