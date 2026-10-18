Große Banken-Änderung „feiert“ Geburtstag: Das gefällt Österreichern

Mit 9. Oktober 2025 hat sich bei den Banken im EU-Raum so einiges geändert. Diese große Änderung hat dementsprechend kürzlich Geburtstag "gefeiert". Wir haben nachgefragt, was die Österreicher davon halten.

Seit 9. Oktober 2025 ist das Angebot einer (kostenlosen) Sofortüberweisung bei den EU-Banken – und damit auch in Österreich – Pflicht, außerdem wurde auch ein Ampelsystem eingeführt, um Überweisungen sicherer zu machen und Betrügern einen Stein in den Weg zu legen. Dass nicht alles Gold ist was glänzt, zeigt folgender Artikel vom Vorjahr: Ab jetzt Pflicht: Die Schattenseiten der Sofortüberweisung. Allzu schlecht sollte man die Möglichkeit der Sofortüberweisung aber auch nicht reden – und das sehen auch viele Österreicher so, wie eine 5 Minuten-Anfrage bei der Wirtschaftskammer-Bundessparte „Bank & Versicherung“ zeigt.

Hast du die Möglichkeit der Sofortüberweisung schon einmal genutzt? Ja Nein, will ich aber unbedingt mal Nein, habe ich auch nicht vor Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Echtzeitüberweisung wird „insgesamt gut angenommen“

Bei Österreichs Banken hat es nämlich reichlich Feedback gegeben. So erklärt man auf Nachfrage exklusiv: „Nach einer anfänglichen Eingewöhnungsphase wird die Echtzeitüberweisung insgesamt gut angenommen. Besonders positiv werden die rasche Ausführung und die sofortige Verfügbarkeit der Beträge bewertet.“ Und auch zur Empfängerüberprüfung inklusive Ampelsystem heißt es, dass Kunden dieses als „zusätzlichen Sicherheitsaspekt“ wahrnehmen würden. Mehr zum Ampelsystem erfahrt ihr auch hier: Neues Ampelsystem bei Überweisungen: „Plötzlich hat es rot geleuchtet“.

„Klassische SEPA-Überweisung weiterhin wesentlicher Bestandteil“

Insgesamt habe sich die Echtzeit- bzw. Sofortüberweisung als „wichtige Ergänzung“ zur klassischen SEPA-Überweisung etabliert. Gleichzeitig erklärt WKÖ-Bundessparten-Geschäftsführerin Eva Landrichtinger gegenüber 5 Minuten aber auch: „Die klassische SEPA-Überweisung bleibt weiterhin ein wesentlicher Bestandteil des Zahlungsverkehrs.“ Die schnellere Überweisungsart würde jedenfalls von allen Altersgruppen gut angenommen, so Landrichtinger weiter, die weiß, dass insbesondere die Vorteile einer schnellen und unkomplizierten Zahlungsabwicklung im Vordergrund stehen würden.

„Banken begleiten Entwicklung mit klarem Fokus auf…“

Insgesamt würde sich zeigen, dass sich die Echtzeitüberweisung als sinnvolle Ergänzung des bestehenden Zahlungsverkehrs etabliert habe. Landrichtiger versichert: „Die Banken begleiten diese Entwicklung mit einem klaren Fokus auf Kundenorientierung, Effizienz und Sicherheit.“ Dabei würde vor allem letzterer Punkt höchste Priorität haben. Online-Betrug sei „eine branchenübergreifende Herausforderung, der mit laufenden Maßnahmen begegnet wird“. Anfang dieses Jahres haben wir auch erfragt, was Banken genau gegen Betrug machen: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen. Auf Anfrage von 5 Minuten beim Bundeskriminalamt erklärt man, dass man keine explizite Statistik zu Betrugsfällen mit Sofortüberweisung führen würde und dementsprechend auch keine gesicherten Zahlen dazu habe. Zudem würden Statistikdaten für das Jahr 2026 noch gar nicht vorliegen.