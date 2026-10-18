Billa und Co.: Supermärkte sollen sechs Stunden länger öffnen dürfen

Geht es nach dem Handelskonzern Rewe, könnten Supermärkte in Österreich künftig länger geöffnet haben. Der Konzern fordert eine Ausweitung der erlaubten Wochenöffnungszeiten von 72 auf 78 Stunden.

Der Rewe-Konzern fordert längere Öffnungszeiten für Supermärkte in Österreich. Die Gewerkschaft GPA spricht sich dagegen aus.

Der Rewe-Konzern fordert längere Öffnungszeiten für Supermärkte in Österreich. Die Gewerkschaft GPA spricht sich dagegen aus.

Kurz vor Beginn der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel sorgt eine Forderung des Rewe-Konzerns für Diskussionen. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet, möchte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti die gesetzlichen Rahmenöffnungszeiten für Supermärkte ausweiten. Betroffen wären unter anderem Billa, Billa Plus, Penny, Adeg und Bipa.

Sechs Stunden länger einkaufen?

Derzeit dürfen Geschäfte in Österreich im gesetzlichen Rahmen an Werktagen insgesamt 72 Stunden pro Woche geöffnet haben. Rewe fordert eine Ausweitung auf 78 Stunden. Damit könnten Supermärkte ihre Öffnungszeiten künftig flexibler gestalten. Unterstützung erhält Haraszti von Rainer Trefelik, Handelsobmann der Wirtschaftskammer Österreich. Dieser zeigte sich zuletzt offen für eine Diskussion über längere Öffnungszeiten am Samstagabend sowie bis zu zehn verkaufsoffene Sonntage im Jahr.

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Mehrheit für längere Öffnungszeiten bei Selbstbedienungsläden

Besonders bei personallosen Nahversorgern sieht Rewe Handlungsbedarf. Laut einer vom Konzern beauftragten Umfrage unter rund 1.000 Personen sprechen sich knapp 73 Prozent dafür aus, dass Selbstbedienungsmärkte bei entsprechendem Bedarf auch nach 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben dürfen. Hintergrund ist eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes. Demnach gelten auch für unbemannte Nahversorger-Container die gesetzlichen Öffnungszeiten. Rewe hat deshalb seine Expansionspläne für die sogenannten Billa-Boxen aufgegeben. Derzeit gibt es österreichweit vier solcher Standorte. Auch ein Testlauf mit Regionalboxen in Kärnten scheiterte. Der Konzern verweist auf das Regierungsprogramm, das eine Ausnahme vom Öffnungszeitengesetz für vollständig digitale oder zeitweise unbemannte Nahversorger vorsieht. Rewe fordert eine rasche Umsetzung, insbesondere um die Versorgung in ländlichen Regionen zu verbessern.

Gewerkschaft spricht sich klar dagegen aus

Widerstand kommt von der Gewerkschaft GPA. Vorsitzende Barbara Teiber kritisiert die geplante Ausweitung deutlich: „Was in 72 Stunden nicht eingekauft wird, wird auch in 78 Stunden nicht eingekauft.“ Längere Öffnungszeiten würden vor allem Beschäftigte mit Betreuungspflichten belasten. Besonders Frauen wären laut Gewerkschaft betroffen. Fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten an Sonntagen und zu Randzeiten würden zusätzliche Probleme schaffen. Ob die gesetzlichen Öffnungszeiten tatsächlich ausgeweitet werden, ist derzeit offen. Eine entsprechende Änderung wurde bislang nicht beschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 17:23 Uhr aktualisiert